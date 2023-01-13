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Всі гроші - на ЗСУ! У київському метро у Щедрий вечір "водили Козу" та співали колядки: ефектні фото з підземки

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Спільнота "Київська Коляда" щедрує на платформі метро "Золоті Ворота", Київ, 13 січня 2023 Новина оновлена 13 січня 2023, 23:44
Спільнота "Київська Коляда" щедрує на платформі метро "Золоті Ворота", Київ, 13 січня 2023. Фото Євгеній Завгородній, Телеграф

Спочатку гуляння влаштували на пероні станції, а потім продовжили у вагні метро

Увечері у п’ятницю 13 у київському метро відзначили свято Маланки напередодні святого Василя. Спільнота "Київська Коляда" влаштувала на платформі метро "Золоті Ворота" виставу з колядками, піснями та танцями.

Кореспондент "Телеграфа" Євгеній Завгородній відвідав свято Щедрого вечора. У столичній підземці співали не лише колядки із різних регіонів України, а й "водили Козу".

У столичному метро звучали традиційні колядки із Полтавської, Хмельницької та Київської областей. Пісні не осучаснювали, а залишили такими, як їх співали наші предки. До речі, місце було обрано з метою безпеки городян і гостей столиці — організатори не хотіли наражати глядачів на можливу небезпеку. Організатор коляди Оксана Собко розповіла, що у кожному регіоні ведуть когось одного: або Маланку, або Козу. Але "Київська Коляда" вирішила об’єднати цих персонажів і вела як Козу, так і Маланку, а до традиційних побажань додали сучасні нотки. Приміром, усі охочі могли пожертвувати у мішечок "Для ЗСУ".

"Колядуємо, щоб не померли українські традиції, щоб їх знали наступні покоління", — зазначили організатори.

У київському метро зібрався великий натовп глядачів, серед яких не лише доросле покоління, а й молодь та діти. Здебільшого про захід дізналися через соціальні мережі. Деякі слухачі спеціально привели дітей, щоби показати їм українські народні традиції. Багато хто вперше побачив колядки, бо в інших регіонах таких свят не влаштовували.

Колектив "Київської коляди" розширюється з кожним роком. Виступи організації бачать на вулиці чи соціальних мережах, і виявляють бажання приєднатися. Цього року сценарій народного свята осучаснювався всім колективом — кожен додав у святкування щось своє. Однак цього року частина колективу не спромоглася взяти участь у традиційних колядках — стали на захист батьківщини від окупантів. Піснями на пероні гуляння не закінчилося – колядувати артисти продовжили у вагонах метро, піднімаючи настрій усім городянам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що парафіяни Києво-Печерської Лаври на Різдво поділилися враженнями від служби українською мовою. Багато парафіян привели дітей, щоб розділити з ними цей історичний міоент.

Теги:
#Київ #Свято #Метро #Щедрий вечір #Маланка