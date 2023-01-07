"Провідники Божі, а не пихаті бояри": Епіфаній виступив у Лаврі з різдвяною проповіддю (відео)

Різдвяна літургія в Лаврі закінчилася проповіддю Епіфанія, а також спільною колядою із прихожанами

У стінах Успенського собору Києво-Печерської Лаври закінчилося святкове богослужіння з нагоди Різдва Христового. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, який очолив історичну літургію, завершив її своєю промовою, у якій звернувся не лише до прихожан, а й до інших священнослужителів та, звичайно ж, українських військових.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на пряму трансляцію священного дійства. Епіфаній підкреслив, що перебування представників ПЦУ та звучання українськомовних молитов у Лаврі — це грандіозна подія, котра віддаляє нас від агресора-росії.

"Лавра Печерська робить впевнені кроки, щоби знову, як і в давній час, служити проповіді слова Божого, а не "русского міра", — зазначив він.

За його словами, 2023 рік багато в чому є важливим для української церкви. Понад два десятиліття тому Успенський собор Лаври був відновлений майже із руїн, а сьогодні саме в ньому святиня немов отримала "друге народження". Також виповнюється 950 років із моменту, коли, за легендами, Богородиця покликала до себе будівельників, які згодом відправилися із Царгорода до Києва, аби звести Києво-Печерську Лавру.

У Лаврі було людно

Митрополит Епіфаній багато говорив про вплив російських наративів та московської церкви зокрема. Звернувся і до монахів Лаври із пропозицією зрештою перейти до ПЦУ, щоби вірою і правдою служити Богу, але не зраджувати Україні.

Також він додав, що за можливість відсвяткувати Різдво та побувати в храмі на служби українці найбільше мають бути вдячними нашим ЗСУ.

"Ми зобов'язані мужності українського війська, нашим новітнім героям, всім тим, хто нині на полі боя протистоїть чужинцям і тим, хто віддав своє життя за Україну. За них ми сьогодні підносили свої молитви, ми просили наближення перемоги і утвердження справедливого миру в Україні", — сказав митрополит.

Повну версію звернення можна подивитися у відео (починається із 2:37:19).

На службі в Лаврі побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який зробив ексклюзивний фоторепортаж із Успенського собору. Слід зазначити, що серед прочан було чимало військовослужбовців.

Ми також дізналися, як самі прихожани ставляться до української молитви в стінах Лаври та першої служби ПЦУ на цьому святому місці.