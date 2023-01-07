"Проводники Божии, а не напыщенные бояре": Епифаний выступил в Лавре с рождественской проповедью (видео)

Рождественская литургия в Лавре закончилась проповедью Епифания, а также совместной колядой с прихожанами

В стенах Успенского собора Киево-Печерской Лавры закончилось праздничное богослужение по случаю Рождества Христова. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, возглавивший историческую литургию, завершил ее своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и другим священнослужителям и, конечно же, украинским военным.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на прямую трансляцию священного действа. Епифаний подчеркнул, что пребывание представителей ПЦУ и звучание украиноязычных молитв в Лавре — это грандиозное событие, которое отдаляет нас от агрессора-россии.

"Лавра Печерская делает уверенные шаги, чтобы снова, как и в древности, служить проповеди слова Божьего, а не "русского мира", — отметил он.

По его словам, 2023 год во многом важен для украинской церкви. Более двух десятилетий назад Успенский собор Лавры был восстановлен почти из руин, а сегодня именно в нем святыня словно получила "второе рождение". Также исполняется 950 лет с момента, когда по легендам Богородица позвала к себе строителей, которые впоследствии отправились из Царьграда в Киев, чтобы возвести Киево-Печерскую Лавру.

В Лавре было многолюдно

Митрополит Епифаний много говорил о влиянии русских нарративов и московской церкви в частности. Обратился и к монахам Лавры с предложением в конечном итоге перейти в ПЦУ, чтобы верой и правдой служить Богу, но не изменять Украине.

Также он добавил, что за возможность отпраздновать Рождество и побывать в храме на службе украинцы должны быть благодарны нашим ВСУ.

"Мы обязаны мужеству украинского войска, нашим новым героям, всем тем, кто ныне на поле боя противостоит чужакам и тем, кто отдал свою жизнь за Украину. За них мы сегодня преподносили свои молитвы, мы просили приближения победы и утверждения справедливого мира в Украине", — сказал митрополит.

Полную версию обращения можно посмотреть в видео (начинается с 2:37:19).

На службе в Лавре побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, сделавший эксклюзивный фоторепортаж из Успенского собора. Следует отметить, что среди паломников было немало военнослужащих.

Мы также узнали, как сами прихожане относятся к украинской молитве в стенах Лавры и первой службы ПЦУ на этом святом месте.