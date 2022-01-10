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Щедрий вечір 2022: веселі щедрівки та відеовітання на свято Маланки

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Увечері 13 січня українці щедрують
Увечері 13 січня українці щедрують

На свято Маланки, 13 січня, молодь ходить щедрувати.

В Україні в ніч з 13 на 14 січня святкують Старий Новий рік. У народі день 13 січня відомий також як Щедрий вечір, день святої Маланки, вечір Василя.

Цього дня традиційно влаштовують пишні застілля, готують щедру кутю, ходять у гості та веселяться. Цього вечора прийнято щедрувати — співати обрядові пісні та бажати господарям добра, миру та злагоди. Молодь цього вечора влаштовує вертепи — вбирається в козу Маланку і веселить народ.

Вранці на Василя хлопці ходять "посівати" — засівають зерном будинки та бажають благополуччя у новому році.

"Телеграф" зібрав найкращі щедрівки та відео для привітань із Щедрим вечором та святом Маланки.

Вітання зі Старим Новим роком

Морозець за щічки нас ой щипає.

Та дзвінка щедрівочка зігріває.

Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро

І дощів, і радощів, щастя й миру!

Красиві щедрівки для дорослих і дітей
Красиві щедрівки для дорослих і дітей
Вітання зі Щедрим вечором

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червинців,

Усім дітям по червінцю.

Вітання зі Щедрим вечором
Вітання зі Щедрим вечором

Старий Рік минає Новий наступає

Новий наступає

Пане Господарю Великий Владарю

Великий Владарю!

Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці

Із Медом Пшениці!

А ще щось такого до того смачного

До того смачного!

Новий Рік приxодить Щастя в Дім приносить

Щастя в Дім приносить!

Вітання зі Щедрим вечором

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Щедрівки
Щедрівки

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Вітання зі Щедрим вечором

Зазначимо, місяць січень багатий на свята. Календар важливих церковних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Старий Новий рік #Щедрий вечір #Меланки
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