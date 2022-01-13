Свято Маланки 2022: головні традиції та заборони свята 13 січня

Цього свята заведено співати щедрівки.

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, за давньою народною традицією відзначається Щедрий вечір, який отримав свою назву за звичаєм готувати щедрий святковий стіл. Також, 13 січня відзначається народне свято – Маланка.

Цього дня було заведено влаштовувати великий святковий бенкет і накривати пишний стіл із безліччю частувань. Обов’язково на святковому столі має бути кутя. У народі вірять, що чим щедрішою буде кутя, тим кращим буде життя у Новому році. Оскільки піст вже закінчився, на стіл ставили страви зі свинини та різноманітні ковбаси.

Свята Маланія дуже шанується жінками. Їй моляться, щоб уберегти дівчат від лиха.

Ще одним важливим обрядом є традиція щедрувати. Увечері 13-го січня заведено співати щедрівки та бажати господарям благополуччя, за що ті дякують гостям солодощами та грошима.

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Що не можна робити на Маланку:

Також, окрім звичаїв та традицій, у день Маланки існують і суворі заборони, які краще не порушувати, щоб не викликати на себе та свою родину лихо:

цього дня не слід вимовляти слово "тринадцять",

не можна вважати дрібні монети,

не можна брати і давати гроші в борг,

не варто виносити сміття,

не можна сваритися і сваритися, ображатися і бути злопам'ятним,

не можна бути в темному, старому або брудному одязі,

не бажано готувати рибні страви.

Нагадаємо, що у різдвяні свята (зимові святки) можна було найточніше передбачати майбутнє, тому молоді дівчата користувалися моментом та брали участь у ворожіннях. Представниці прекрасної статі хотіли дізнатися, чи вийдуть заміж чи залишаться "у дівках" ,