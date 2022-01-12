Щедрий вечір-2022: що не можна робити у свято

Щедрий Вечір або свято Меланки відзначають 13 січня

У ніч з 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір — Старий Новий рік або Новий рік за юліанським (церковним) календарем. Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобної Меланії Римлянки. Також це свято називається Василів вечір — назва походить від імені святого архієпископа, письменника та богослова Василя Великого, якого вшановують наступного дня, 14 січня.

Головними атрибутами свята в Україні були: багатий святковий стіл, ворожіння, рядження. Склад ряджених залишався таким самим, яким він був на Коляду. Також всюди чулися щедрівки (обрядові пісні).

Додамо, що у народі відзначали один із найулюбленіших періодів року — Великі зимові святки. Вони поділялися на дві шестиденні частини. Першу частину свят завершував Щедрий вечір, що припадав на 31 грудня за старим стилем (13 січня за новим).

13 січня дотримувалися певних заборон. Зокрема, не можна було лаятися, розпускати плітки, лихословити, а також думати про погане.

Що не можна робити на Щедрий вечір 13 січня

Під забороною будь-яка важка робота.

Не можна шити, в’язати, вишивати, а також пересаджувати квіти.

Не рекомендується увечері 13 січня виносити сміття. Вірили, що інакше так можна "винести" з дому щастя.

Не бажано в цей день позичати і давати в борг, інакше весь рік будете боржником. Не можна рахувати дрібницю.

У народі вважали, що 13 січня не варто вимовляти слово "тринадцять", адже це принесе сльози на весь рік.

Також у цей день не слід одягатися у темний одяг.

Додамо, що першим місяць 2022 року багатий на церковні свята. Календар важливих православних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфа".