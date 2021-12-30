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Які великі церковні свята будуть у січні 2022: календар

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Церковний календар на січень 2022
Церковний календар на січень 2022

Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці та багато інших важливих дат

У першому місяці 2022 року в Україні відзначають кілька великих православних свят. Які важливі церковні дати будуть у січні, а також коли закінчиться Різдвяний піст, що розпочався 28 листопада минулого року – читайте нижче.

Які церковні свята відзначатимемо у січні 2022: важливі дати

1 січня – День пам’яті Іллі Печерського.

2 січня – Передсвято Різдва Христового. День пам’яті праведного та чудотворця Іоанна Кронштадтського.

4 січня – День пам’яті святої великомучениці Анастасії Узорішительниці.

6 січня – Різдвяний святвечір, останній день Різдвяного посту.

7 січня – Різдво Христове.

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці.

14 січня — Обрізання Господнє, День пам’яті Василя Великого.

15 січня – Передсвято Богоявлення.

18 січня — Хрещенський святвечір ("Голодна кутя").

19 січня — Хрещення Господнє, Святе Богоявлення.

20 січня – Собор Іоанна Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

25 січня — Тетянин день. День пам’яті мучениці Татіани Римської.

Церковний календар на січень 2022
Церковний календар на січень 2022

Варто зазначити, що, окрім важливих церковних подій, у січні на українців очікують кілька державних свят. Про які дати потрібно знати і скільки додаткових вихідних буде в січні — дивіться у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Свята #Церковні свята #календарі
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