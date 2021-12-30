Скільки вихідних в українців буде у січні і які свята відзначаємо
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Завдяки церковним датам в українців будуть додаткові вихідні
У 2022 році українці відзначать безліч державних та церковних свят. Що ж чекає на нас у другому місяці зими, а також скільки вихідних буде у січні? Новий рік, Різдво Христове, День Соборності та Свободи в Україні – це не весь перелік причин для святкування у новому році.
Скільки вихідних у січні 2022 року
На початку Нового 2022-го українці матимуть можливість відпочити цілих три дні: з 1 по 3 число. Оскільки свято випадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. Також неробочим днем буде п’ятниця, 7 січня, на яку у 2022 році припадає церковне свято Різдво Христове.
Загалом у січні буде 12 неробочих днів. При цьому жодних додаткових відпрацювань за свята не буде.
Які свята у січні 2022 року
1 січня — Новий рік.
6 січня — Святвечір.
7 січня — Різдво Христове.
14 січня — Старий Новий рік.
19 січня — Хрещення Господнє.
20 січня — День Автономної Республіки Крим.
22 січня — День Соборності України та День прийняття Четвертого універсалу в Україні.
24 січня — День зовнішньої розвідки України.
25 січня — Тетянин день і День студента.
26 січня — Всесвітній день митниці.
27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
29 січня — День пам’яті Героїв Крут.
31 січня — Міжнародний день ювеліра.
Нагадаємо, що святкові вихідні розпочнуться вже за кілька днів. Вони зачеплять не лише звичайних громадян, а й великих поштових операторів. Як працюватимуть у цей період "Укрпошта", "Нова пошта" та Justin — читайте в нашому матеріалі.
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