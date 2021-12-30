Скільки вихідних в українців буде у січні і які свята відзначаємо

Завдяки церковним датам в українців будуть додаткові вихідні

У 2022 році українці відзначать безліч державних та церковних свят. Що ж чекає на нас у другому місяці зими, а також скільки вихідних буде у січні? Новий рік, Різдво Христове, День Соборності та Свободи в Україні – це не весь перелік причин для святкування у новому році.

Скільки вихідних у січні 2022 року

На початку Нового 2022-го українці матимуть можливість відпочити цілих три дні: з 1 по 3 число. Оскільки свято випадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. Також неробочим днем буде п’ятниця, 7 січня, на яку у 2022 році припадає церковне свято Різдво Христове.

Загалом у січні буде 12 неробочих днів. При цьому жодних додаткових відпрацювань за свята не буде.

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Які свята у січні 2022 року

1 січня — Новий рік.

6 січня — Святвечір.

7 січня — Різдво Христове.

14 січня — Старий Новий рік.

19 січня — Хрещення Господнє.

20 січня — День Автономної Республіки Крим.

22 січня — День Соборності України та День прийняття Четвертого універсалу в Україні.

24 січня — День зовнішньої розвідки України.

25 січня — Тетянин день і День студента.

26 січня — Всесвітній день митниці.

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

29 січня — День пам’яті Героїв Крут.

31 січня — Міжнародний день ювеліра.

Календар свят у січні 2022

Нагадаємо, що святкові вихідні розпочнуться вже за кілька днів. Вони зачеплять не лише звичайних громадян, а й великих поштових операторів. Як працюватимуть у цей період "Укрпошта", "Нова пошта" та Justin — читайте в нашому матеріалі.