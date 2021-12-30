Какие великие церковные праздники будут в январе 2022: календарь
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Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы и много других важных дат
В первом месяце 2022 года в Украине отмечают несколько больших православных праздников. Какие важные церковные даты будут в январе, а также когда закончится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября прошлого года — читайте ниже.
Какие церковные праздники будем отмечать в январе 2022: важные даты
1 января – День памяти Ильи Печерского.
2 января – Предсвятие Рождества Христова. День памяти праведного и чудотворца Иоанна Кронштадтского.
4 января – День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
6 января – Рождественский сочельник, последний день Рождественского поста.
7 января – Рождество Христово.
8 января – Собор Пресвятой Богородицы.
14 января – Обрезание Господне, День памяти Василия Великого.
15 января – Предсвятие Богоявления.
18 января – Крещенский сочельник ("Голодная кутья").
19 января – Крещение Господне, Святое Богоявление.
20 января – Собор Иоанна Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
25 января – Татьянин день. День памяти мученицы Татианы Римской.
Стоит отметить, что, кроме важных церковных событий, в январе украинцев ожидают несколько государственных праздников. О каких датах нужно знать и сколько дополнительных выходных будет в январе — смотрите в материале "Телеграфа".
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