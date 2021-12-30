Какие великие церковные праздники будут в январе 2022: календарь

Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы и много других важных дат

В первом месяце 2022 года в Украине отмечают несколько больших православных праздников. Какие важные церковные даты будут в январе, а также когда закончится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября прошлого года — читайте ниже.

Какие церковные праздники будем отмечать в январе 2022: важные даты

1 января – День памяти Ильи Печерского.

2 января – Предсвятие Рождества Христова. День памяти праведного и чудотворца Иоанна Кронштадтского.

4 января – День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

6 января – Рождественский сочельник, последний день Рождественского поста.

7 января – Рождество Христово.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы.

14 января – Обрезание Господне, День памяти Василия Великого.

15 января – Предсвятие Богоявления.

18 января – Крещенский сочельник ("Голодная кутья").

19 января – Крещение Господне, Святое Богоявление.

20 января – Собор Иоанна Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

25 января – Татьянин день. День памяти мученицы Татианы Римской.

Церковный календарь на январь 2022

Стоит отметить, что, кроме важных церковных событий, в январе украинцев ожидают несколько государственных праздников. О каких датах нужно знать и сколько дополнительных выходных будет в январе — смотрите в материале "Телеграфа".