Сколько выходных у украинцев будет в январе и какие праздники отмечаем

Благодаря церковным датам, у украинцев будут дополнительные выходные

В 2022 году украинцы отметят множество государственных и церковных праздников. Что же ожидает нас во втором месяце зимы, а также сколько выходных будет в январе? Новый год, Рождество Христово, День Соборности и Свободы в Украине — это не весь перечень причин для празднования в новом году.

Сколько выходных в январе 2022 года

В начале Нового 2022-ого украинцы получат возможность отдохнуть целых три дня: с 1 по 3 число. Так как праздник выпадает на субботу, то выходной переносится на понедельник, 3 января. Также нерабочим днем будет пятница, 7 января, на которое в 2022 году приходится церковный праздник Рождество Христово.

Всего в январе будет 12 нерабочих дней. При этом никаких дополнительных отработок за праздники не будет.

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Какие праздники в январе 2022 года

1 января — Новый год.

6 января — Сочельник.

7 января — Рождество Христово.

14 января — Старый Новый год.

19 января — Крещение Господне.

20 января — День Автономной Республики Крым.

22 января — День Соборности Украины и День принятия Четвертого универсала в Украине.

24 января — День внешней разведки Украины.

25 января — Татьянин день и День студента.

26 января — Всемирный день таможни.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

29 января — День памяти Героев Крут.

31 января — Международный день ювелира.

Календарь праздников в январе 2022

Напомним, что праздничные выходные начнутся уже через несколько дней. Они коснутся не только обычных граждан, но и крупных почтовых операторов. Как будут работать в этот период "Укрпочта", "Новая почта" и Justin — читайте в нашем материале.