Щедрый вечер-2022: что нельзя делать в праздник

Щедрый Вечер или праздник Меланки отмечают 13 января

В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер — Старый Новый год или Новый год по юлианскому (церковному) календарю. В этот день православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки. Также этот праздник называется Васильев вечер — название происходит от имени святого архиепископа, писателя и богослова Василия Великого, которого почитают на следующий день, 14 января.

Главными атрибутами праздника в Украине были: богатый праздничный стол, гадания, ряжение. Состав ряженых оставался таким же, каким он был на Коляде. Также повсюду слышались щедровки (обрядовые песни).

Добавим, что в народе отмечали один из самых любимых периодов года — Большие зимние святки. Они делились на две шестидневные части. Первую часть Святок завершал Щедрый вечер, приходившийся на 31 декабря по старому стилю (13 января по-новому).

13 января соблюдались определенные запреты. В частности, нельзя было ругаться, сплетничать, сквернословить, а также думать о плохом.

Что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января

Под запретом любая трудная работа.

Нельзя шить, вязать, вышивать, а также пересаживать цветы.

Не рекомендуется вечером 13 января выносить мусор. Верили, что в противном случае так можно "вынести" из дома счастье.

Не желательно в этот день давать взаймы и брать в долг, иначе весь год будете должником. Нельзя считать мелочь.

В народе считали, что 13 января не стоит произносить слово "тринадцать", ведь это принесет слезы на весь год.

Также в этот день не следует одеваться в темную одежду.

Добавим, что первым месяц 2022 года богат на церковные праздники. Календарь важных православных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".