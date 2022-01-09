Как узнать свое будущее на Рождественские Святки-2022: денежные ритуалы и гадания на воске
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Гадание на воске - классический способ "заглянуть в будущее"
Наступили дни, когда связь между мирами очень тонкая, и все ваши просьбы, молитвы обязательно будут услышаны. Этот волшебный период называется Зимними Святками, который всегда длится ровно 12 дней между главными церковными датами — Рождеством Христовым и Крещением Господним.
В рождественские праздники можно наиболее точно предсказать свое будущее, поэтому раньше молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках", будут ли богаты или бедны.
Как гадать на воске и воде
Гадание на воске считается самым популярным гаданием, которое помогает узнать свою судьбу. Незамужние девушки хотели погадать на суженого, узнать дату свадьбы или насколько счастливым будет замужество.
Для гадания нужны основные атрибуты — посуда с водой, свеча из воска или парафина, а также иметь при себе список толкований на каждую фигурку (отлитую воском).
Как осуществляется гадание на воске
Подожженную свечу следует поднять над водой и дать раскаленному воску туда капать, образуя на поверхности фигурки. Не водите свечой из стороны в сторону, держите ровно. Перед гаданиями точно определите свою цель, сформулируйте вопросы в голове или свои требования.
Денежные ритуалы на Зимние Святки-2022
Астролог Елена Мун поделилась интересными ритуалами, которые привлекут в вашу жизнь деньги, благополучие.
- Понадобиться зеленая или желтая восковая свеча. Выделите время, когда вас никто не побеспокоит, 15-30 минут, пока горит свеча. Оставлять ее не желательно, лучше находится рядом, пока не догорит.
- Расположите рядом со свечой свои любимые талисманы. Также это могут быть монетки, кошелек.
- Произнесите: "Я взываю к силам Вселенной, чтобы привлечь деньги в свою жизнь". Зажигая свечу, произнесите: "Свечу зажигаю — деньги в свою жизнь (в свой дом) взываю".
- Когда свеча разгорится, подумайте о сумме, которую хотите получать ежедневно/ежемесячно в течение года, или какую хотите получить за год, произнесите:
Сила пламени свечи,
Удачу ко мне (имя) лицом поверни,
Жизненный путь освети,
Двери дому богатство открой,
Радость и счастье в дом привлеки!
Как свеча догорит, так 300 000 (называете нужную сумму) ко мне (в мой дом) придет!
Да будет так!
Талисман на год
Можете заранее подложить под свечу или как-то рядом с ней расположить денежную монетку, номиналом которой пользуетесь в обиходе. Только выберите максимально новую, в хорошем состоянии.
На нее может накапать воск — счищать не надо. Когда свеча догорит, эта монетка будет заряжена ритуалом, будет вашим денежным талисманом. Можно положить ее в кошелек или дома, где храните деньги.
Добавим, что в рождественские дни важно молиться, так как слова в этот период обладают великой силой. Вот почему на Зимние Святки запрещено ругаться и сквернословить.
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