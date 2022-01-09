Как узнать свое будущее на Рождественские Святки-2022: денежные ритуалы и гадания на воске

Гадание на воске - классический способ "заглянуть в будущее"

Наступили дни, когда связь между мирами очень тонкая, и все ваши просьбы, молитвы обязательно будут услышаны. Этот волшебный период называется Зимними Святками, который всегда длится ровно 12 дней между главными церковными датами — Рождеством Христовым и Крещением Господним.

В рождественские праздники можно наиболее точно предсказать свое будущее, поэтому раньше молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках", будут ли богаты или бедны.

Как гадать на воске и воде

Гадание на воске считается самым популярным гаданием, которое помогает узнать свою судьбу. Незамужние девушки хотели погадать на суженого, узнать дату свадьбы или насколько счастливым будет замужество.

Читайте также: Категория Lifestyle Рождественские гадания на замужество: лучшие способы узнать свое будущее Гадания в ночь перед Рождеством считаются наиболее точными и правдивыми.

Для гадания нужны основные атрибуты — посуда с водой, свеча из воска или парафина, а также иметь при себе список толкований на каждую фигурку (отлитую воском).

Как осуществляется гадание на воске

Подожженную свечу следует поднять над водой и дать раскаленному воску туда капать, образуя на поверхности фигурки. Не водите свечой из стороны в сторону, держите ровно. Перед гаданиями точно определите свою цель, сформулируйте вопросы в голове или свои требования.

Денежные ритуалы на Зимние Святки-2022

Астролог Елена Мун поделилась интересными ритуалами, которые привлекут в вашу жизнь деньги, благополучие.

Понадобиться зеленая или желтая восковая свеча. Выделите время, когда вас никто не побеспокоит, 15-30 минут, пока горит свеча. Оставлять ее не желательно, лучше находится рядом, пока не догорит.

Расположите рядом со свечой свои любимые талисманы. Также это могут быть монетки, кошелек.

Произнесите: "Я взываю к силам Вселенной, чтобы привлечь деньги в свою жизнь". Зажигая свечу, произнесите: "Свечу зажигаю — деньги в свою жизнь (в свой дом) взываю".

Когда свеча разгорится, подумайте о сумме, которую хотите получать ежедневно/ежемесячно в течение года, или какую хотите получить за год, произнесите:

Сила пламени свечи, Удачу ко мне (имя) лицом поверни, Жизненный путь освети, Двери дому богатство открой, Радость и счастье в дом привлеки! Как свеча догорит, так 300 000 (называете нужную сумму) ко мне (в мой дом) придет! Да будет так!

Талисман на год

Можете заранее подложить под свечу или как-то рядом с ней расположить денежную монетку, номиналом которой пользуетесь в обиходе. Только выберите максимально новую, в хорошем состоянии.

На нее может накапать воск — счищать не надо. Когда свеча догорит, эта монетка будет заряжена ритуалом, будет вашим денежным талисманом. Можно положить ее в кошелек или дома, где храните деньги.

Добавим, что в рождественские дни важно молиться, так как слова в этот период обладают великой силой. Вот почему на Зимние Святки запрещено ругаться и сквернословить.