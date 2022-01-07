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Праздник 7 января: народные приметы и главные запреты в Рождество Христово-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рождество Христово отмечается 7 января (по старому стилю - 25 декабря)
Рождество Христово отмечается 7 января (по старому стилю - 25 декабря)

Православные семьи ждали Рождества целый год

В эту пятницу, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из самых великих церковных праздников — Рождество Христово. Это прекрасный праздник любви и надежды, который традиционно отмечают в семейном кругу и соблюдают все традиции этого дня.

Напомним, что перед Рождеством – 6 января – традиционно празднуют Сочельник, обязательным атрибутом которого является 12 постных блюд на столе, включая кутью — блюда из зерен пшеницы, ячменя или риса, с медом, орехами или сухофруктами.

Рождество, как и множество других церковных праздников, был смешан с языческим праздником. Рождение Иисуса Христа приходится на древний праздник Коляда, когда неотъемлемыми атрибутами являлись ряженье (с использованием шкур, рогов и масок), колядование, исполнение обрядовых песен.

Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив.

7 января принято молиться, простить образы прошлого и благодарить тех, кто поддерживал человека весь год.

Народные приметы 7 января

  • Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.
  • Если Рождество выпадает на пятницу, значит, зима в этом году будет длинной, а лето, напротив, коротким.
  • Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, это к ссоре.
  • Сыграть свадьбу 7 января — к счастью в браке.

Что нельзя делать 7 января

  • В праздник запрещено сквернословить и ругаться, особенно за праздничным столом.
  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит об этом.
  • Категорически нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем, строительством.

Также нельзя в Рождество переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом. Больше о запретах 7 января в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Рождество #Приметы #Праздники #Запреты
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