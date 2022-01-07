Праздник 7 января: народные приметы и главные запреты в Рождество Христово-2022
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Православные семьи ждали Рождества целый год
В эту пятницу, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из самых великих церковных праздников — Рождество Христово. Это прекрасный праздник любви и надежды, который традиционно отмечают в семейном кругу и соблюдают все традиции этого дня.
Напомним, что перед Рождеством – 6 января – традиционно празднуют Сочельник, обязательным атрибутом которого является 12 постных блюд на столе, включая кутью — блюда из зерен пшеницы, ячменя или риса, с медом, орехами или сухофруктами.
Рождество, как и множество других церковных праздников, был смешан с языческим праздником. Рождение Иисуса Христа приходится на древний праздник Коляда, когда неотъемлемыми атрибутами являлись ряженье (с использованием шкур, рогов и масок), колядование, исполнение обрядовых песен.
Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив.
7 января принято молиться, простить образы прошлого и благодарить тех, кто поддерживал человека весь год.
Народные приметы 7 января
- Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.
- Если Рождество выпадает на пятницу, значит, зима в этом году будет длинной, а лето, напротив, коротким.
- Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, это к ссоре.
- Сыграть свадьбу 7 января — к счастью в браке.
Что нельзя делать 7 января
- В праздник запрещено сквернословить и ругаться, особенно за праздничным столом.
- Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит об этом.
- Категорически нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем, строительством.
Также нельзя в Рождество переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом. Больше о запретах 7 января в нашем предыдущем материале.
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