Праздник 7 января: народные приметы и главные запреты в Рождество Христово-2022

Православные семьи ждали Рождества целый год

В эту пятницу, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из самых великих церковных праздников — Рождество Христово. Это прекрасный праздник любви и надежды, который традиционно отмечают в семейном кругу и соблюдают все традиции этого дня.

Напомним, что перед Рождеством – 6 января – традиционно празднуют Сочельник, обязательным атрибутом которого является 12 постных блюд на столе, включая кутью — блюда из зерен пшеницы, ячменя или риса, с медом, орехами или сухофруктами.

Рождество, как и множество других церковных праздников, был смешан с языческим праздником. Рождение Иисуса Христа приходится на древний праздник Коляда, когда неотъемлемыми атрибутами являлись ряженье (с использованием шкур, рогов и масок), колядование, исполнение обрядовых песен.

Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив.

7 января принято молиться, простить образы прошлого и благодарить тех, кто поддерживал человека весь год.

Народные приметы 7 января

Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.

Если Рождество выпадает на пятницу, значит, зима в этом году будет длинной, а лето, напротив, коротким.

Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, это к ссоре.

Сыграть свадьбу 7 января — к счастью в браке.

Читайте также: Категория Lifestyle Священник объяснил, зачем отмечать Рождество и в чем важность этого праздника "Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы исчезла стена, разделявшая Бога и людей, чтобы всем открылась возможность стать Божьими детьми по благодати", — отмечает священник.

Что нельзя делать 7 января

В праздник запрещено сквернословить и ругаться, особенно за праздничным столом.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит об этом.

Категорически нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем, строительством.

Также нельзя в Рождество переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом. Больше о запретах 7 января в нашем предыдущем материале.