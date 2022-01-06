Девичьи гадания на Рождество: какими простыми способами можно заглянуть в будущее
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Считается, что рождественские гадания обладают большой силой и являются наиболее правдивыми
Рождество Христово не только один из величайших христианских праздников, но и самое мистическое время для гаданий. Считается, что в ночь на 7 января предсказания наиболее точны и правдивы, но гадать девушки могут вплоть до 19 января. Дни с 7 по 19 января в народе называют периодом святочных гаданий.
Еще с древности повелось, что больше всего на Рождественские праздники гадают именно девушки. Они с использованием различных предметов быта пытаются приоткрыть занавес будущего и узнать, что выпадет в этом году.
"Телеграф" собрал пять девчачьих гаданий, которые можно проводить как самому, так и в большой компании.
Гадание на чашках
Гадать могут сразу несколько девушек. В таком случае чашечек нужно взять по количеству участников. В каждую из них отдельно кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а еще в одну льют немного воды. С закрытыми глазами девушки поочередно выбирают чашку и смотрят на предмет в чашке:
Что символизирует каждый из предметов:
- Кольцо — к свадьбе;
- монета — к богатству;
- хлеб — в достатке;
- сахар — к веселью;
- лук — до слез;
- соль — к несчастью;
- чашка с водой — к жизни без особых изменений.
Гадание "Да или нет" на банке и крупе
Для этого гадание нужно взять банку с любой крупой, но для удобства рекомендуется брать крупу с грубыми зернами. Над банкой, держа левую руку ладонью вниз, нужно задать интересующий вас вопрос, а затем взять горсть крупы с банки и положить ее на стол. Зерна нужно сосчитать и если выпало четное количество зерен — ответ ДА, нечетное — НЕТ.
Гадание на предметах
Понадобятся символические предметы: платок, лента, перстень, кукла и крест. Это гадание лучше всего подходит для компании девушек. Одна из них должна разложить на столе и накрыть предметы тарелками, чтобы другие ни в коем случае не видели, а другие девушки по очереди подходят и выбирают свою тарелку.
Что означают предметы:
- лента – девушка еще год будет одна;
- кольцо – выйдет замуж,
- платок – будет покрытием,
- кукла – родит ребенка,
- крест – к несчастью.
Гадания на судьбу на варениках
Это гадание не только правдивое, но и вкусное. Девушки собираются и лепят вареники с картофелем. В процессе приготовления в отдельные вареники нужно положить "сюрпризы": монетку, перстень, орешек, косточку вишни, зерно, ниточку, сахар, соль. Само гадание состоится уже за праздничным столом. Кому что выпадет, то и ждет девушку в следующем году:
- монетка и зерно — к богатству,
- нить — дорога,
- соль — к слезам,
- сахар — к хорошей и обеспеченной жизни,
- кольцо — до замужества,
- орех — наличие двух кавалеров,
- перец — новый поклонник,
- косточка вишни — к пополнению в семье.
Гадание на яблоках
Это гадание девушка должна провести сама сразу после рождественского ужина. Надо взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то следующий год для гадающего будет очень счастливым.
Ранее "Телеграф" сообщал о самых точных гаданиях на судьбу, любовь и замужество, которые можно проводить в ночь Рождества.
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