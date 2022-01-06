Девичьи гадания на Рождество: какими простыми способами можно заглянуть в будущее

Считается, что рождественские гадания обладают большой силой и являются наиболее правдивыми

Рождество Христово не только один из величайших христианских праздников, но и самое мистическое время для гаданий. Считается, что в ночь на 7 января предсказания наиболее точны и правдивы, но гадать девушки могут вплоть до 19 января. Дни с 7 по 19 января в народе называют периодом святочных гаданий.

Еще с древности повелось, что больше всего на Рождественские праздники гадают именно девушки. Они с использованием различных предметов быта пытаются приоткрыть занавес будущего и узнать, что выпадет в этом году.

"Телеграф" собрал пять девчачьих гаданий, которые можно проводить как самому, так и в большой компании.

Гадание на чашках

Гадать могут сразу несколько девушек. В таком случае чашечек нужно взять по количеству участников. В каждую из них отдельно кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а еще в одну льют немного воды. С закрытыми глазами девушки поочередно выбирают чашку и смотрят на предмет в чашке:

Что символизирует каждый из предметов:

Кольцо — к свадьбе;

монета — к богатству;

хлеб — в достатке;

сахар — к веселью;

лук — до слез;

соль — к несчастью;

чашка с водой — к жизни без особых изменений.

Гадание на чашках лучше проводить в крупной компании девушек

Гадание "Да или нет" на банке и крупе

Для этого гадание нужно взять банку с любой крупой, но для удобства рекомендуется брать крупу с грубыми зернами. Над банкой, держа левую руку ладонью вниз, нужно задать интересующий вас вопрос, а затем взять горсть крупы с банки и положить ее на стол. Зерна нужно сосчитать и если выпало четное количество зерен — ответ ДА, нечетное — НЕТ.

Гадание на предметах

Понадобятся символические предметы: платок, лента, перстень, кукла и крест. Это гадание лучше всего подходит для компании девушек. Одна из них должна разложить на столе и накрыть предметы тарелками, чтобы другие ни в коем случае не видели, а другие девушки по очереди подходят и выбирают свою тарелку.

Что означают предметы:

лента – девушка еще год будет одна;

кольцо – выйдет замуж,

платок – будет покрытием,

кукла – родит ребенка,

крест – к несчастью.

Гадания на судьбу на варениках

Это гадание не только правдивое, но и вкусное. Девушки собираются и лепят вареники с картофелем. В процессе приготовления в отдельные вареники нужно положить "сюрпризы": монетку, перстень, орешек, косточку вишни, зерно, ниточку, сахар, соль. Само гадание состоится уже за праздничным столом. Кому что выпадет, то и ждет девушку в следующем году:

монетка и зерно — к богатству,

нить — дорога,

соль — к слезам,

сахар — к хорошей и обеспеченной жизни,

кольцо — до замужества,

орех — наличие двух кавалеров,

перец — новый поклонник,

косточка вишни — к пополнению в семье.

Гадание на яблоках

Это гадание девушка должна провести сама сразу после рождественского ужина. Надо взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то следующий год для гадающего будет очень счастливым.

Гадание на яблоках производят сразу после рождественского ужина

Ранее "Телеграф" сообщал о самых точных гаданиях на судьбу, любовь и замужество, которые можно проводить в ночь Рождества.