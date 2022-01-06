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Девичьи гадания на Рождество: какими простыми способами можно заглянуть в будущее

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дни с 7 по 19 января в народе называют периодом святочных гаданий Новость обновлена 06 января 2022, 16:39
Дни с 7 по 19 января в народе называют периодом святочных гаданий

Считается, что рождественские гадания обладают большой силой и являются наиболее правдивыми

Рождество Христово не только один из величайших христианских праздников, но и самое мистическое время для гаданий. Считается, что в ночь на 7 января предсказания наиболее точны и правдивы, но гадать девушки могут вплоть до 19 января. Дни с 7 по 19 января в народе называют периодом святочных гаданий.

Еще с древности повелось, что больше всего на Рождественские праздники гадают именно девушки. Они с использованием различных предметов быта пытаются приоткрыть занавес будущего и узнать, что выпадет в этом году.

"Телеграф" собрал пять девчачьих гаданий, которые можно проводить как самому, так и в большой компании.

Гадание на чашках

Гадать могут сразу несколько девушек. В таком случае чашечек нужно взять по количеству участников. В каждую из них отдельно кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а еще в одну льют немного воды. С закрытыми глазами девушки поочередно выбирают чашку и смотрят на предмет в чашке:

Что символизирует каждый из предметов:

  • Кольцо — к свадьбе;
  • монета — к богатству;
  • хлеб — в достатке;
  • сахар — к веселью;
  • лук — до слез;
  • соль — к несчастью;
  • чашка с водой — к жизни без особых изменений.
Гадание на чашках лучше проводить в крупной компании девушек
Гадание на чашках лучше проводить в крупной компании девушек

Гадание "Да или нет" на банке и крупе

Для этого гадание нужно взять банку с любой крупой, но для удобства рекомендуется брать крупу с грубыми зернами. Над банкой, держа левую руку ладонью вниз, нужно задать интересующий вас вопрос, а затем взять горсть крупы с банки и положить ее на стол. Зерна нужно сосчитать и если выпало четное количество зерен — ответ ДА, нечетное — НЕТ.

Гадание на предметах

Понадобятся символические предметы: платок, лента, перстень, кукла и крест. Это гадание лучше всего подходит для компании девушек. Одна из них должна разложить на столе и накрыть предметы тарелками, чтобы другие ни в коем случае не видели, а другие девушки по очереди подходят и выбирают свою тарелку.

Что означают предметы:

  • лента – девушка еще год будет одна;
  • кольцо – выйдет замуж,
  • платок – будет покрытием,
  • кукла – родит ребенка,
  • крест – к несчастью.

Гадания на судьбу на варениках

Это гадание не только правдивое, но и вкусное. Девушки собираются и лепят вареники с картофелем. В процессе приготовления в отдельные вареники нужно положить "сюрпризы": монетку, перстень, орешек, косточку вишни, зерно, ниточку, сахар, соль. Само гадание состоится уже за праздничным столом. Кому что выпадет, то и ждет девушку в следующем году:

  • монетка и зерно — к богатству,
  • нить — дорога,
  • соль — к слезам,
  • сахар — к хорошей и обеспеченной жизни,
  • кольцо — до замужества,
  • орех — наличие двух кавалеров,
  • перец — новый поклонник,
  • косточка вишни — к пополнению в семье.

Гадание на яблоках

Это гадание девушка должна провести сама сразу после рождественского ужина. Надо взять яблоко и разрезать его пополам. Если внутри оказывается звездочка правильной формы из косточек, то следующий год для гадающего будет очень счастливым.

Гадание на яблоках производят сразу после рождественского ужина
Гадание на яблоках производят сразу после рождественского ужина

Ранее "Телеграф" сообщал о самых точных гаданиях на судьбу, любовь и замужество, которые можно проводить в ночь Рождества.

Теги:
#Рождество Христово #Сочельник #Гадания #Девичьи гадания
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