Просите о счастье и благополучии: самые сильные молитвы на Рождество Христово

Молитвы на Рождество обладают великой силой

Рождество Христово — один из самых больших христианских праздников, установленных в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Православные отмечают этот праздник 7 января, а католики — 25 декабря. Даты отличаются из-за того, что у христиан западного и восточного обрядов разное летоисчисление.

Помимо множества традиций на Рождество все верующие отправляются на праздничную службу в храм, во время которой можно обратиться к Иисусу Христу и искренне попросить у него помощи и заступничества. А если возможности посетить церковь в этот день нет, тогда склониться в молитве можно самостоятельно. Давно известно, что прочитанная в Рождество или на Рождественский сочельник, всегда обладает великой силой.

"Телеграф" поздравляет читателей с наступающим праздником и публикует основные молитвы, которые принято читать в этот день.

Основная молитва — "Отче наш"

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Тропарь Рождеству Христову

Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его служащие звездам были научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше. Господи слава Тебе!

Молитва на счастье и благополучие

Матушка Богородица, как Ты Сына Своего Младенца Иисуса в этот день на руках держала. В покрывало мягкое пеленала, Рученькой Своей на счастье и удачу благословляла, Благослови и моего дитятку (имя) тоже. Рученьку Свою святую подними, Мою деточку перекрести, На удачу и счастье в жизни благослови, На жизнь долгую и богатую, Веселую и красивую. Пока люди будут помнить Тебя и Сына Твоего Иисуса Христа Никому моих слов не перебить. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь

Молитва о замужестве

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи. Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней. Пошли мне мужа любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь.

Молитва Ангелу-Хранителю для детей

Ангел Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога данный. Прилежно молю тебя, ты мне днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию наставь, и на путь спасения направь. Аминь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.