Як дізнатися своє майбутнє на Різдвяні Святки-2022: грошові ритуали та ворожіння на воску

Ворожіння на воску — класичний спосіб "зазирнути у майбутнє"

Настали дні, коли зв’язок між світами дуже тонкий, і всі ваші прохання, молитви обов’язково будуть почуті. Цей чарівний період називається Зимовими Святками, який завжди триває рівно 12 днів між головними церковними датами – Різдвом Христовим та Хрещенням Господнім.

У різдвяні свята можна найточніше передбачити своє майбутнє, тому раніше молоді дівчата користувалися моментом та брали участь у ворожіннях. Представниці прекрасної статі хотіли дізнатися, чи вийдуть заміж або залишаться "у дівках", чи будуть багаті або бідні.

Як ворожити на воску та воді

Ворожіння на воску вважається найпопулярнішим ворожінням, яке допомагає дізнатися про свою долю. Незаміжні дівчата хотіли погадати на нареченого, дізнатися про дату весілля або наскільки щасливим буде заміжжя.

Читайте також: Категорія Lifestyle Різдвяні ворожіння на заміжжя: найкращі способи дізнатися про своє майбутнє Ворожіння в ніч перед Різдвом вважаються найбільш точними та правдивими.

Для ворожіння потрібні основні атрибути — посуд з водою, свічка з воску або парафіну, а також список тлумачень на кожну фігурку (відлиту воском).

Як здійснюється ворожіння на воску

Підпалену свічку слід підняти над водою і дати розжареному воску туди капати, утворюючи на поверхні фігурки. Не водіть свічкою з боку в бік, тримайте рівно. Перед ворожіннями точно визначте свою мету, сформулюйте питання у голові чи свої вимоги.

Грошові ритуали на Зимові Святки-2022

Астролог Олена Мун поділилася цікавими ритуалами, які залучать до вашого життя гроші, благополуччя.

Потрібна зелена або жовта воскова свічка. Виділіть час, коли вас ніхто не потурбує, 15-30 хвилин, доки горить свічка. Залишати її не бажано, краще знаходиться поруч, доки не догорить.

Розташуйте поряд зі свічкою свої улюблені талісмани. Також це можуть бути монети, гаманець.

Вимовте: "Я закликаю до сил Всесвіту, щоб залучити гроші у своє життя". Запалюючи свічку, скажіть: "Свічку запалюю — гроші у своє життя (у свій будинок) закликаю".

Коли свічка розгориться, подумайте про суму, яку хочете отримувати щоденно/щомісячно протягом року, або яку хочете отримати за рік, скажіть:

Сила полум’я свічки, Успіх до мене (ім’я) обличчям поверни, Життєвий шлях освіти, Двері дому багатству відчини, Радість та щастя в будинок залучи! Як свічка догорить, так 300 000 (називайте потрібну суму) до мене (у мій будинок) прийде! Нехай буде так!

Талісман на рік

Можете заздалегідь підкласти під свічку або якось поруч із нею розташувати грошову монетку, номіналом якої користуєтеся в побуті. Тільки виберіть максимально нову, у хорошому стані.

На неї може накапати віск – зчищати не треба. Коли свічка догорить, ця монета буде заряджена ритуалом, буде вашим грошовим талісманом. Можна покласти її в гаманець чи в оселі, де зберігаєте гроші.

Додамо, що в різдвяні дні важливо молитися, оскільки слова в цей період мають велику силу. Ось чому на Зимові Святки заборонено лаятись і лихословити.