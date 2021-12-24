Просіть про щастя та благополуччя: найсильніші молитви на Різдво Христове

Молитви на Різдво мають велику силу

Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят, встановлених на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Православні відзначають це свято 7 січня, а католики – 25 грудня. Дати відрізняються через те, що у християн західного та східного обрядів різне літочислення.

Крім багатьох традицій на Різдво, всі віряни вирушають на святкову службу в храм, під час якої можна звернутися до Ісуса Христа і щиро попросити у нього допомоги та заступництва. Якщо у цей день немає можливості відвідати церкву, то схилитися у молитві можна самостійно. Давно відомо, що прочитана на Різдво або на Різдвяний святвечір молитва, завжди має велику силу.

"Телеграф" вітає читачів з прийдешнім святом і публікує основні молитви, які прийнято читати в цей день.

Основна молитва — "Отче наш"

Отче наш, що є на небесах! Нехай святиться Імʼя Твоє. Хай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Тропар Різдва Христового

Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння: в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі – Сонцю правди, і пізнавати Тебе – Схід з висоти. Господи, слава Тобі.

Молитва на щастя та добробут

Матінка Богородиця, як Ти Сина Свого Немовля Ісуса цього дня на руках тримала. У покривало м’яке пеленала, Рученькою Своєю на щастя та удачу благословляла, Благослови й мою дитину (ім’я) теж. Ручку Свою святу підніми, Мою дитинку перехрести, На удачу та щастя в житті благослови, На життя довге і багате, Веселе та красиве. Поки люди пам’ятатимуть Тебе і Сина Твого Ісуса Христа Нікому мої слова не перебити. Амінь. Амінь. Амінь

Молитва на заміжжя

З великою радістю звертаюсь до тебе, Мати Божа. Ти та, що наповнила любов’ю плід утроби свого. Я, раба Божа (своє ім’я) благаю тебе зараз про допомогу. Прошу, обдаруй мене любов’ю взаємною та щирою. Пошли мені чоловіка люблячого і дбайливого, щоб я могла ростити дітей у щастя та радості. Нехай святиться твоє ім’я. Амінь.

Молитва Ангелу-Охоронцю для дітей

Ангел Божий, хранитель мій святий, на дотримання мені від Бога даний. Дбайливо благаю тебе, ти мені сьогодні просвіти, і від усякого зла збережи, до доброго діяння настав, і на шлях спасіння направ. Амінь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Епіфаній.