Рус

Зимові святки 2022: історія та народні прикмети у Святі дні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11116
Зимові свята тривають 12 днів у період з 6 по 19 січня
Зимові свята тривають 12 днів у період з 6 по 19 січня

У ці дні колядували, влаштовували конкурси та ворожили

Святки (Святі Дні, Святкові Дні, святі Вечори, Коляда) завжди мають фіксовані дні і тривають рівно 12 днів між головними церковними датами — Різдвом Христовим і Хрещенням Господнім.

Починаються вони лише з настанням сутінкового періоду та першою на небосхилі зірки, яка є символом Вифлеємського нічного світила. Про це пише vedmochka.net.

Коли починаються Зимові Святки, історія

Святки, що відзначаються у період між Різдвом Христовим та Хрещенням, тривають 12 днів і у 2022 році пройдуть у період між 6 та 19 січня.

Святки ознаменовані радісною подією, святом Різдва Христового. За іншою версією, слово "святки" походить від слова "святити", що означає вихваляти, прославляти, тобто вихваляти і прославляти Бога, радіти народженню і хрещенню Ісуса Христа. Цей період також охоплює коляди та інші зимові святкові дні.

Закінчувався святковий період святом Водохреща 19 січня.

З язичницьких часів люди порушували святкування Святок різними обрядами, забобонними звичаями, прикметами та ворожіннями. У свою чергу християнська церква пов’язує Святки із Різдвяними звичаями.

Звичаї Зимових Святок

За церковними звичаями всі сім’ї сідали за трапезу, адже вже закінчувався Різдвяний піст і можна було їсти що завгодно. Святкове меню включало такі страви як кутя, маковник, млинці, кисіль.

Після вечері на столі прийнято було залишати їжу, щоб почастувати померлих родичів. Обов’язково відвідували всіх родичів, обмінювалися подарунками, приділяли увагу бідним нужденним.

За ці 12 днів люди співали колядки, танцювали, влаштовували конкурси, рядилися, ворожили. Молодь запалювала багаття, а також пускали палаюче колесо, щоб відпустити все погане і залучити до свого життя достаток, любов, добрий урожай.

Народні прикмети та повір’я на Святки

Протягом 7 днів після Різдва Христового в будинку не підмітали, тому що вірили, що через це виникнуть конфлікти між родичами. Зазвичай чистоту наводили до Різдва, а генеральне прибирання робили 14 січня, пише therussiantimes.com. Все сміття було заведено спалювати. Також з 6 по 19 січня було заборонено полювати, а на саме Різдво — шити та в’язати.

  • З Різдвяного святвечора сонце йде на літо, а зима – на мороз.
  • На святки багато зірок на небі, або часто йде сніг, або на деревах багато інею – рік буде врожайним.
  • Сніг 7 січня – до гарного року.
  • День теплий – хліб буде темним, густим.
  • Якщо Різдво тепле, весна холодна.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на Різдво Христове 7 січня.

Теги:
#Різдво #Прикмети #Свята #Народні прикмети #Ворожіння #Зимові святки
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Новини СНД
Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн)
Дата публікації
Категорія
Колишній головний лікар лікарні Світлана Федорова
Відмовилася давати відкат? Звільнення головлікаря Миколаївської лікарні обернулося гучним скандалом — усі деталі та версії
Дата публікації
Категорія
Нову хворобу вважають викликом для імунної системи людини
Новий вірус "Флурона": як розпізнати у себе гібрид ковіду та грипу
Дата публікації
Категорія
Бенедіктас Ванагас потрапив у страшну аварію
На "Дакарі" гонщик потрапив в аварію з переворотами (відео)
Дата публікації
Категорія
Без України — нікуди, навіть у протестах казахів
Росіяни вже знайшли у казахському "Майдані" український слід