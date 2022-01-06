Зимові святки 2022: історія та народні прикмети у Святі дні

У ці дні колядували, влаштовували конкурси та ворожили

Святки (Святі Дні, Святкові Дні, святі Вечори, Коляда) завжди мають фіксовані дні і тривають рівно 12 днів між головними церковними датами — Різдвом Христовим і Хрещенням Господнім.

Починаються вони лише з настанням сутінкового періоду та першою на небосхилі зірки, яка є символом Вифлеємського нічного світила. Про це пише vedmochka.net.

Коли починаються Зимові Святки, історія

Святки, що відзначаються у період між Різдвом Христовим та Хрещенням, тривають 12 днів і у 2022 році пройдуть у період між 6 та 19 січня.

Святки ознаменовані радісною подією, святом Різдва Христового. За іншою версією, слово "святки" походить від слова "святити", що означає вихваляти, прославляти, тобто вихваляти і прославляти Бога, радіти народженню і хрещенню Ісуса Христа. Цей період також охоплює коляди та інші зимові святкові дні.

Закінчувався святковий період святом Водохреща 19 січня.

З язичницьких часів люди порушували святкування Святок різними обрядами, забобонними звичаями, прикметами та ворожіннями. У свою чергу християнська церква пов’язує Святки із Різдвяними звичаями.

Звичаї Зимових Святок

За церковними звичаями всі сім’ї сідали за трапезу, адже вже закінчувався Різдвяний піст і можна було їсти що завгодно. Святкове меню включало такі страви як кутя, маковник, млинці, кисіль.

Після вечері на столі прийнято було залишати їжу, щоб почастувати померлих родичів. Обов’язково відвідували всіх родичів, обмінювалися подарунками, приділяли увагу бідним нужденним.

За ці 12 днів люди співали колядки, танцювали, влаштовували конкурси, рядилися, ворожили. Молодь запалювала багаття, а також пускали палаюче колесо, щоб відпустити все погане і залучити до свого життя достаток, любов, добрий урожай.

Народні прикмети та повір’я на Святки

Протягом 7 днів після Різдва Христового в будинку не підмітали, тому що вірили, що через це виникнуть конфлікти між родичами. Зазвичай чистоту наводили до Різдва, а генеральне прибирання робили 14 січня, пише therussiantimes.com. Все сміття було заведено спалювати. Також з 6 по 19 січня було заборонено полювати, а на саме Різдво — шити та в’язати.

З Різдвяного святвечора сонце йде на літо, а зима – на мороз.

На святки багато зірок на небі, або часто йде сніг, або на деревах багато інею – рік буде врожайним.

Сніг 7 січня – до гарного року.

День теплий – хліб буде темним, густим.

Якщо Різдво тепле, весна холодна.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на Різдво Христове 7 січня.