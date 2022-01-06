Різдвяні ворожіння на заміжжя: найкращі способи дізнатися про своє майбутнє

Ворожіння в ніч перед Різдвом вважаються найбільш точними та правдивими.

Різдвяна ніч — це найкращий час для ворожіння, адже цей період є одним із найчарівніших і наймагічніших. Саме під час Різдва можна дізнатися про майбутнє заміжжя та дітей. Також вважається, що в ніч із 6 по 7 січня сняться пророчі сни.

"Телеграф" розповідає про найточніші ворожіння на долю, любов і заміжжя, які можна проводити в ніч Різдва.

Джерело: AstroScope.

Різдвяні ворожіння на заміжжя

Ворожіння на кільці

Дівчата, що ворожать, по черзі катають кільце. Та дівчина, у якої кільце покотиться до дверей, найближчим часом вийде заміж.

Різдвяні ворожіння можуть багато розповісти про майбутнє

Ворожіння на кількість та стать майбутніх дітей

У різдвяний вечір у чарку потрібно налити води, опустити в неї кільце та виставити її на мороз. Перед відходом до сну чарку забирають з морозу і по крижаній поверхні, що утворилася в ній, судять про майбутніх дітей. Кількість горбків вказує на кількість хлопчиків, а кількість ямок на те, скільки дівчаток.

Ворожіння з нитками

Потрібно відрізати нитки однакової довжини за кількістю дівчат, що ворожать, і підпалити їх разом від однієї свічки. Та дівчина, у якої нитка догорить найшвидше, першою вийде заміж. Якщо ж нитка, не догорівши і до половини, згасне, то це означає, що ця дівчина поки не вийде заміж.

Ворожіння по сірниках

У бік сірникової коробки потрібно вставити два сірники, що ототожнюються з якимось хлопцем і дівчиною, після чого підпалити їх. Якщо сірники повернуться головками один до одного, то це означає, що ця пара буде разом.

Ворожіння на стать дитини

Для ворожіння у ніч перед Різдвом беруть звичайну голку з білою ниткою. Складають нитку вдвічі, кінець зав’язують вузлик. Намотують нитку на вказівний палець правої руки. Залишають приблизно 15 см вільної довжини. З’єднують великий і вказівний палець лівої руки у кільце. Підвішують над ним голку з ниткою, щоб вийшов свого роду маятник. 3 рази опускають в отримане кільце голку, після чого підіймають його на ту саму висоту. Подумки ставлять питання про кількість дітей і про те, якої вони будуть статі.

Поверніть долоню, і зафіксуйте праву руку з голкою та ниткою на ній. Якщо маятник коливається вздовж долоні — у майбутньому у вас народиться син. Рух голки по колу свідчить про появу доньки. Якщо вона періодично змінює траєкторію, у вашій сім’ї будуть різностатеві діти.

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