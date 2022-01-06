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Дівочі ворожіння на Різдво: якими простими способами можна заглянути у майбутнє

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дні з 7 по 19 січня у народі називають періодом святочних ворожінь Новина оновлена 06 січня 2022, 16:39
Дні з 7 по 19 січня у народі називають періодом святочних ворожінь

Вважається, що різдвяні ворожіння мають неабияку силу та є найправдивішими

Різдво Христове не лише одне з найбільших християнських свят, а ще й наймістичніша пора для ворожінь. Вважається, що у ніч на 7 січня передбачення є найбільш точними та правдивими, але ворожити дівчата можуть аж до 19 січня. Дні з 7 по 19 січня у народі називають періодом святочних ворожінь.

Ще з давнини повелося, що найбільше на Різдвяні свята ворожать саме дівчата. Вони з використанням різних предметів побуту намагаються прочинити завісу майбутнього та дізнатися, що випаде на долю цього року.

"Телеграф" зібрав п’ять дівчачих ворожінь, які можна проводити як самому, так і у великій компанії.

Ворожіння на чашках

Ворожити можуть одразу декілька дівчат. У такому випадку чашок треба взяти за кількістю учасників. В кожну з них окремо кладуть перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а ще в одну ллють трохи води. З закритими очима дівчата по черзі обирають чашку і дивляться на предмет у чашці:

Що символізує кожен з предметів:

  • Перстень — до весілля;
  • монета — до багатства;
  • хліб — до достатку;
  • цукор — до веселощів;
  • цибуля — до сліз;
  • сіль — до нещастя;
  • чашка з водою — до життя без особливих змін.
Ворожіння на чашках краще проводити у великій компанії дівчат
Ворожіння на чашках краще проводити у великій компанії дівчат

Ворожіння "Так чи ні" на банці та крупі

Для цього ворожіння треба взяти банку з будь-якою крупою, але для зручності радимо брати крупу з грубими зернами. Над банкою, тримаючи ліву руку долонею вниз, треба поставити запитання, яке вас хвилює, а потім взяти жменю крупи з банки і поставити її на стіл. Зерна треба порахувати і якщо випала парна кількість зернин — відповідь ТАК, непарна — НІ.

Ворожіння на предметах

Знадобляться символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька та хрест. Це ворожіння найкраще підходить для компанії дівчат. Одна з них має все розкласти на столі та накрити предмети тарілками, щоб інші у жодному разі не бачили, а інші дівчата по черзі підходять і обирають свою тарілку.

Що означають предмети:

  • стрічка – дівчина ще рік буде сама;
  • перстень – вийде заміж,
  • хустка – буде покриткою,
  • лялька – народить дитину,
  • хрест – до нещастя.

Ворожіння на долю на варениках

Це ворожіння не лише правдиве, а й смачне. Дівчата збираються разом та ліплять вареники з картоплею. У процесі приготування в окремі вареники треба покласти "сюрпризи": монетку, перстень, горішок, кісточку вишні, зерно, ниточку, цукор, сіль. Саме гадання відбудеться вже за святковим столом. Кому що випаде, те й чекає на дівчину у наступному році:

  • монетка та зерна — до багатства
  • нитка — дорога
  • сіль — до сліз
  • цукор – до хорошого і забезпеченого життя,
  • перстень – до заміжжя,
  • горіх – наявність двох кавалерів,
  • перець – новий залицяльник,
  • кісточка вишні – до поповнення в сім'ї.

Ворожіння на яблуках

Це ворожіння дівчина має провести сама одразу після різдвяної вечері. Треба взяти яблуко і розрізати його навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто ворожить, буде дуже щасливим.

Ворожіння на яблуках здійснюють одразу після різдвяної вечері
Ворожіння на яблуках здійснюють одразу після різдвяної вечері

Раніше "Телеграф" повідомляв про найточніші ворожіння на долю, любов і заміжжя, які можна проводити в ніч Різдва.

Теги:
#Різдво Христове #Святвечір #Ворожіння #Дівочі ворожіння
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