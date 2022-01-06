Дівочі ворожіння на Різдво: якими простими способами можна заглянути у майбутнє
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Вважається, що різдвяні ворожіння мають неабияку силу та є найправдивішими
Різдво Христове не лише одне з найбільших християнських свят, а ще й наймістичніша пора для ворожінь. Вважається, що у ніч на 7 січня передбачення є найбільш точними та правдивими, але ворожити дівчата можуть аж до 19 січня. Дні з 7 по 19 січня у народі називають періодом святочних ворожінь.
Ще з давнини повелося, що найбільше на Різдвяні свята ворожать саме дівчата. Вони з використанням різних предметів побуту намагаються прочинити завісу майбутнього та дізнатися, що випаде на долю цього року.
"Телеграф" зібрав п’ять дівчачих ворожінь, які можна проводити як самому, так і у великій компанії.
Ворожіння на чашках
Ворожити можуть одразу декілька дівчат. У такому випадку чашок треба взяти за кількістю учасників. В кожну з них окремо кладуть перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а ще в одну ллють трохи води. З закритими очима дівчата по черзі обирають чашку і дивляться на предмет у чашці:
Що символізує кожен з предметів:
- Перстень — до весілля;
- монета — до багатства;
- хліб — до достатку;
- цукор — до веселощів;
- цибуля — до сліз;
- сіль — до нещастя;
- чашка з водою — до життя без особливих змін.
Ворожіння "Так чи ні" на банці та крупі
Для цього ворожіння треба взяти банку з будь-якою крупою, але для зручності радимо брати крупу з грубими зернами. Над банкою, тримаючи ліву руку долонею вниз, треба поставити запитання, яке вас хвилює, а потім взяти жменю крупи з банки і поставити її на стіл. Зерна треба порахувати і якщо випала парна кількість зернин — відповідь ТАК, непарна — НІ.
Ворожіння на предметах
Знадобляться символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька та хрест. Це ворожіння найкраще підходить для компанії дівчат. Одна з них має все розкласти на столі та накрити предмети тарілками, щоб інші у жодному разі не бачили, а інші дівчата по черзі підходять і обирають свою тарілку.
Що означають предмети:
- стрічка – дівчина ще рік буде сама;
- перстень – вийде заміж,
- хустка – буде покриткою,
- лялька – народить дитину,
- хрест – до нещастя.
Ворожіння на долю на варениках
Це ворожіння не лише правдиве, а й смачне. Дівчата збираються разом та ліплять вареники з картоплею. У процесі приготування в окремі вареники треба покласти "сюрпризи": монетку, перстень, горішок, кісточку вишні, зерно, ниточку, цукор, сіль. Саме гадання відбудеться вже за святковим столом. Кому що випаде, те й чекає на дівчину у наступному році:
- монетка та зерна — до багатства
- нитка — дорога
- сіль — до сліз
- цукор – до хорошого і забезпеченого життя,
- перстень – до заміжжя,
- горіх – наявність двох кавалерів,
- перець – новий залицяльник,
- кісточка вишні – до поповнення в сім'ї.
Ворожіння на яблуках
Це ворожіння дівчина має провести сама одразу після різдвяної вечері. Треба взяти яблуко і розрізати його навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто ворожить, буде дуже щасливим.
Раніше "Телеграф" повідомляв про найточніші ворожіння на долю, любов і заміжжя, які можна проводити в ніч Різдва.
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