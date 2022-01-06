Дівочі ворожіння на Різдво: якими простими способами можна заглянути у майбутнє

Вважається, що різдвяні ворожіння мають неабияку силу та є найправдивішими

Різдво Христове не лише одне з найбільших християнських свят, а ще й наймістичніша пора для ворожінь. Вважається, що у ніч на 7 січня передбачення є найбільш точними та правдивими, але ворожити дівчата можуть аж до 19 січня. Дні з 7 по 19 січня у народі називають періодом святочних ворожінь.

Ще з давнини повелося, що найбільше на Різдвяні свята ворожать саме дівчата. Вони з використанням різних предметів побуту намагаються прочинити завісу майбутнього та дізнатися, що випаде на долю цього року.

"Телеграф" зібрав п’ять дівчачих ворожінь, які можна проводити як самому, так і у великій компанії.

Ворожіння на чашках

Ворожити можуть одразу декілька дівчат. У такому випадку чашок треба взяти за кількістю учасників. В кожну з них окремо кладуть перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а ще в одну ллють трохи води. З закритими очима дівчата по черзі обирають чашку і дивляться на предмет у чашці:

Що символізує кожен з предметів:

Перстень — до весілля;

— до весілля; монета — до багатства;

хліб — до достатку;

цукор — до веселощів;

цибуля — до сліз;

сіль — до нещастя;

чашка з водою — до життя без особливих змін.

Ворожіння на чашках краще проводити у великій компанії дівчат

Ворожіння "Так чи ні" на банці та крупі

Для цього ворожіння треба взяти банку з будь-якою крупою, але для зручності радимо брати крупу з грубими зернами. Над банкою, тримаючи ліву руку долонею вниз, треба поставити запитання, яке вас хвилює, а потім взяти жменю крупи з банки і поставити її на стіл. Зерна треба порахувати і якщо випала парна кількість зернин — відповідь ТАК, непарна — НІ.

Ворожіння на предметах

Знадобляться символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька та хрест. Це ворожіння найкраще підходить для компанії дівчат. Одна з них має все розкласти на столі та накрити предмети тарілками, щоб інші у жодному разі не бачили, а інші дівчата по черзі підходять і обирають свою тарілку.

Що означають предмети:

стрічка – дівчина ще рік буде сама;

перстень – вийде заміж,

хустка – буде покриткою,

лялька – народить дитину,

хрест – до нещастя.

Ворожіння на долю на варениках

Це ворожіння не лише правдиве, а й смачне. Дівчата збираються разом та ліплять вареники з картоплею. У процесі приготування в окремі вареники треба покласти "сюрпризи": монетку, перстень, горішок, кісточку вишні, зерно, ниточку, цукор, сіль. Саме гадання відбудеться вже за святковим столом. Кому що випаде, те й чекає на дівчину у наступному році:

монетка та зерна — до багатства

нитка — дорога

сіль — до сліз

цукор – до хорошого і забезпеченого життя,

перстень – до заміжжя,

горіх – наявність двох кавалерів,

перець – новий залицяльник,

кісточка вишні – до поповнення в сім'ї.

Ворожіння на яблуках

Це ворожіння дівчина має провести сама одразу після різдвяної вечері. Треба взяти яблуко і розрізати його навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто ворожить, буде дуже щасливим.

Ворожіння на яблуках здійснюють одразу після різдвяної вечері

Раніше "Телеграф" повідомляв про найточніші ворожіння на долю, любов і заміжжя, які можна проводити в ніч Різдва.