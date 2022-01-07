Рус

Свято 7 січня: народні прикмети та головні заборони на Різдво Христове-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Різдво Христове відзначається 7 січня (за старим стилем – 25 грудня)
Різдво Христове відзначається 7 січня (за старим стилем – 25 грудня)

Православні сім’ї чекали Різдва цілий рік

Цієї п’ятниці, 7 січня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят — Різдво Христове. Це прекрасне свято любові та надії, яке традиційно відзначають у сімейному колі та дотримуються всіх традицій цього дня.

Нагадаємо, що перед Різдвом – 6 січня – традиційно святкують Святвечір, обов’язковим атрибутом якого є 12 пісних страв на столі, включаючи кутю – страви із зерен пшениці, ячменю чи рису, з медом, горіхами чи сухофруктами.

Різдво, як і безліч інших церковних свят, було змішане з язичницьким святом. Народження Ісуса Христа припадає на стародавнє свято Коляда, коли невід’ємними атрибутами були рядження (з використанням шкур, рогів та масок), колядування, виконання обрядових пісень.

Колядників всюди зустрічали привітно, це було запорукою того, що наступний рік стане щасливим.

7 січня прийнято молитися, пробачити образи минулого і дякувати тим, хто підтримував людину весь рік.

Народні прикмети 7 січня

  • Якщо 7 січня тепла погода, то весна буде пізньою і холодною.
  • Якщо Різдво випадає на п’ятницю, то зима цього року буде довгою, а літо, навпаки, коротким.
  • Якщо господарка цього дня розбила посуд або щось розлила, то це до сварки.
  • Зіграти весілля 7 січня – на щастя у шлюбі.

Що не можна робити 7 січня

  • У свято заборонено лихословити та лаятися, особливо за святковим столом.
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить про це.
  • Категорично не можна займатися пранням, збиранням, шиттям, будівництвом.

Також не можна на Різдво переїжджати на нове місце, різати худобу і думати про щось погане. Більше про заборони 7 січня у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Різдво #Прикмети #Свята #Заборони
Казахстан сьогодні нагадує згарище
Інтерв'ю
"Краще не потикатися туди": експерт порівняв Казахстан із Донбасом та назвав наслідки протестів для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Казахстан сьогодні нагадує згарище
"Краще не потикатися туди": експерт порівняв Казахстан із Донбасом та назвав наслідки протестів для України
Дата публікації
Категорія
Святкові богослужіння у Києві
Філарет та Єпіфаній провели святкові служби з нагоди Різдва: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Зіткнення в Казахстані продовжуються
"Чекає знищення": МВС Казахстану поставило ультиматум протестувальникам
Дата публікації
Категорія
Прощання з військовослужбовцем, загиблим в зоні ООС
Два похорони за день: в Україні провели в останню путь двох загиблих на сході героїв (фото)
Дата публікації
Категорія
Зеленського помітили за одним столом з Єрмаком та Демченком
"Опух від праці!" Фото Зеленського із Буковеля стало хітом мережі