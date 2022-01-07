Свято 7 січня: народні прикмети та головні заборони на Різдво Христове-2022

Православні сім’ї чекали Різдва цілий рік

Цієї п’ятниці, 7 січня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят — Різдво Христове. Це прекрасне свято любові та надії, яке традиційно відзначають у сімейному колі та дотримуються всіх традицій цього дня.

Нагадаємо, що перед Різдвом – 6 січня – традиційно святкують Святвечір, обов’язковим атрибутом якого є 12 пісних страв на столі, включаючи кутю – страви із зерен пшениці, ячменю чи рису, з медом, горіхами чи сухофруктами.

Різдво, як і безліч інших церковних свят, було змішане з язичницьким святом. Народження Ісуса Христа припадає на стародавнє свято Коляда, коли невід’ємними атрибутами були рядження (з використанням шкур, рогів та масок), колядування, виконання обрядових пісень.

Колядників всюди зустрічали привітно, це було запорукою того, що наступний рік стане щасливим.

7 січня прийнято молитися, пробачити образи минулого і дякувати тим, хто підтримував людину весь рік.

Народні прикмети 7 січня

Якщо 7 січня тепла погода, то весна буде пізньою і холодною.

Якщо Різдво випадає на п’ятницю, то зима цього року буде довгою, а літо, навпаки, коротким.

Якщо господарка цього дня розбила посуд або щось розлила, то це до сварки.

Зіграти весілля 7 січня – на щастя у шлюбі.

Читайте також: Категорія Lifestyle Священик пояснив, навіщо відзначати Різдво та у чому важливість цього свята "Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб усім відкрилася можливість стати Божими дітьми за благодаттю", - зазначає священик .

Що не можна робити 7 січня

У свято заборонено лихословити та лаятися, особливо за святковим столом.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить про це.

Категорично не можна займатися пранням, збиранням, шиттям, будівництвом.

Також не можна на Різдво переїжджати на нове місце, різати худобу і думати про щось погане. Більше про заборони 7 січня у нашому попередньому матеріалі.