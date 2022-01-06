Рождественские гадания на замужество: лучшие способы узнать свое будущее

Гадания в ночь перед Рождеством считаются наиболее точными и правдивыми.

Рождественская ночь — это лучшее время для гаданий, ведь этот период является одним из самых волшебных и магических. Именно во время Рождества можно узнать о будущем замужестве и детях. Также считается, что в ночь с 6 по 7 января снятся вещие сны.

"Телеграф" рассказывает о самых точных гаданиях на судьбу, любовь и замужество, которые можно проводить в ночь Рождества.

Источник: AstroScope.

Рождественские гадания на замужество

Гадание на кольце

Гадающие девушки по очереди катают колечко. Та девушка, у которой кольцо покатится прямиком к двери, в ближайшее время выйдет замуж.

Рождественские гадания могут многое рассказать о будущем

Гадание на количество и пол будущих детей

В рождественский вечер в рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить ее на мороз. Перед отходом ко сну рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.

Гадание с нитями

Нужно отрезать нити одинаковой длины по количеству гадающих и поджечь их разом от одной свечи. Та девушка, у которой нить догорит быстрее всех, первой выйдет замуж. Если же нить, не догорев и до половины, погаснет у кого-либо, это означает, что эта девушка не выйдет замуж никогда.

Гадание по спичкам

В бока спичечной коробки нужно вставить две спички, отождествляемые с каким-либо парнем и девушкой, после чего поджечь их. Если, спички поворачивались головками друг к другу, это означало, что данная пара будет вместе.

Гадание на пол ребенка

Для гадания в ночь перед Рождеством на ребенка берут обычную иголку с белой ниткой. Складывают нить вдвое, конец завязывают узелок. Наматывают нить на указательный палец правой руки. Оставляют приблизительно 15 см длины свободной. Соединяют большой и указательный палец левой руки в кольцо. Подвешивают над ним иголку с ниткой, чтобы получился своего рода маятник. 3 раза опускают в полученное кольцо иглу, после чего поднимают его на ту же высоту. Мысленно задают вопрос о количестве детей и о том, какого они будут пола.

Поворачивают ладонь, фиксируют правую руку с иголкой и ниткой на ней. Смотрят, что получается. Если маятник колеблется вдоль ладони, в будущем у вас родится сын. Круговое движение иголки свидетельствует о появлении дочери. Если она периодически меняет траекторию, в вашей семье будут разнополые дети.

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