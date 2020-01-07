Зимние святки 2020: гадания и народные приметы в Святые дни

Новости Украины:Святки отмечаются в период между Рождеством Христовым и Крещением, длятся они 12 дней и в 2020 году пройдут в период между 6 и 19 января.

Многие праздники в церковном календаре имеют плавающие даты, в то время, как Святки всегда имеют фиксированные дни и длятся ровно 12 дней между главными церковными датами - Рождеством Христовым и Крещением Господним. Добавим также, что Святки начинаются не утром или днем 6 января, а только с наступлением сумеречного периода и первой на небосклоне звезды. Она является символом Вифлеемского небесного тела, которое указало волхвам на радостное событие.

Считается, что Святки или как их еще называют Святые Дни, Святочные Дни, святые Вечера называются так, потому что ознаменованы радостным событием, праздником Рождества Христова. По другой версии, слово "святки" происходит от слова "святить", что означает восхвалять, прославлять. Это и объясняет суть праздничных дней, во время которых, люди восхваляют и прославляют Бога, радуются рождению и крещению Иисуса Христа. А то, что слово указано во множественном числе объясняет тот факт, что праздничных дней много. У этого периода есть также еще несколько названий: коляды, зимние дни, праздничные дни.

История гласит, что церковь к соблюдению данных праздничных дней приобщилась в VI веке. В это время нельзя было венчаться или бить поклоны. Однако этот период считался праздничным и должен был почитаться всеми людьми. Различные веселья и развлечения не запрещались, а наоборот приветствовались. Святки заканчиваются не менее значимой в православном мире датой — праздником Крещения Господня. У праздника также всегда фиксированная дата, которой является 19 января.

Период Святок еще называли "от звезды — до воды". Имея ввиду начало праздника с появлением первой на небе звезды и окончание — с освящением воды. Еще с древних времен люди нарушали празднование Святок различными обрядами, суеверными обычаями, приметами и гаданиями, которые уцелели с языческих времен. Христианская же церковь связывает Святки с Рождественскими обычаями, которые и являются основными для христиан в период Святочных Дней.

Обычаи, гадания, приметы на Святки 2020

Традиции и обряды на Святки очередь разнообразны, и порой, даже противоречивы. Все дело в историческом наследии.

По церковным обычаям люди садятся за плотную трапезу, ведь уже заканчивается пост и можно кушать все что угодно. За большим столом собирается вся семья отведать кутьи, маковника, блинов, киселя, а также других сытных разнообразных блюд. Кроме того, в эти дни на стол готовили птицу, как символ жизни и долговечности. Именно с тех древних времен пошла традиция не сажать на углу незамужних и неженатых - это считалось очень плохой приметой.

А еще после ужина на столе принято было оставлять пищу, чтобы попотчевать умерших родственников. Обязательно в эти дни навещают всех родственников, обмениваются подарками. Также уделяют особое внимание бездомным и людям, которые нуждаются в помощи, одиноким людям помогают им едой, деньгами или оказывают какую-то другую помощь. Очень много времени в эти дни уделяется детям, их одаривают подарками и окутывают заботой.

В период Святок наводят порядок в доме, делают генеральную уборку, выбрасывают старую одежду или отдают ее нуждающимся, выбрасывают ненужную мебель. Таким образом наводится порядок не только в помещении, но и в головах, и сердцах самих людей. Принято также покупать новую посуду, скатерти, новую мебель , ковры и одежду. В эти дни также украшали двор, привлекая тем самым богатство.

Святки — дни праздничные и веселые, поэтому за эти 12 дней люди вдоволь веселились: пели колядки, танцевали, устраивали конкурсы, переодевались в наряды или как еще говорят - рядились. Особенно этому празднику уделяла внимание молодежь, именно она в своем большинстве участвовала в празднованиях. Девушки и парни тщательно готовились к ним — шили костюмы, маски, выбирали избы для посиделок, готовили качели и другие аттракционы для конкурсов и игр.

С языческих времен принято зажигать костер, а также пускать горящее колесо. Таким образом, люди отпускают все плохое, что было в прошедшем году и привлекают в свою жизнь удачу, любовь, хороший урожай, достаток.

Устраивали на Святки так называемые игрища или попросту говоря театральные представления или костюмированные игры, в которых участвовала сама молодежь. Устраивались массовые гулянья с конкурсами: парни дрались на кулаках, зачиняя бой стенка на стенку, вместе с девушками катались на лошадях, качелях, устраивали, так называемые смотрины, подбирали себе пару. Ведь после Крещения можно было жениться.

На Святки пожилые люди присматривались к погоде, следили за ее изменениями, примечали поведение животных и растений, наблюдали за ночным небом и звездами. Благодаря этим наблюдениям, прогнозировали, какая будет погода, урожай и даже каким будет урожай.

На Святки девушки устраивали посиделки и тут не обходилось без гадания на суженого. Самым лучшим временем для святочных гаданий считался Крещенский сочельник, последний день Святок. Безусловно, церковь не одобряет таких действий, но гадания буквально стали неотъемлемой частью Святок. Стоит отметить, что гадали не только незамужние барышни, но и неженатые парни. К гаданиям на Святки прибегали и взрослые люди, чтобы узнать будущее, привлечь в дом удачу.

Так, самым тяжелым и жутким гаданием считалось гадание на зеркалах. Только девушки с самыми крепкими нервами решались на него. Девушка должна была остаться одна ночью, при зеркалах и свечах, чтобы разглядеть в них лицо жениха. Веселее и интереснее было всем вместе гадать. Девушки буквально толпились в доме и гадали на воске, пепле, монетках, украшениях и даже обуви. Так, девушка, стоя на пороге, перекидывала через плечо свой сапог. Считалось, что куда носок сапога покажет — оттуда и придет любимый человек. А еще в полночь узнавали имя первого попавшегося мужчины, именно таким именем и назовется суженый.

К гаданиям привлекали и животных, птиц. Так, чтобы узнать, кто из девушек выйдет замуж первой — в дом заносили петуха. А в это время, барышни становились в круг и насыпали перед собой зерно. К кому петух подбежит первой и клюнет угощение, та перовой и станет женой. Девушки даже гадали на то, каким именно по характеру будет жених. Раскладывали на полу зерно, зеркало, монеты, уголь и разные другие предметы. От того что именно выберет петух и зависел характер будущего мужа. Если это зерно — то муж будет любить труд, если зеркало, значит будет статен и красив, если уголь, то считалось, что жених будет бедным, а если монеты, то богатым.

Похожее гадание связано с печью или костром. Девушка должна была вытащить из костра полено. Если оно было с сучками, то муж будет со скверным характером, если гладкое — то хорошим и любящим, если полено было толстым, то будущий муж будет с достатком, если полено худое, значит не очень богатым. Найдет ли своего суженого в текущем году девушка можно было узнать и по еще одному гаданию. Ей закрывали глаза и предлагали пройти под коромыслом, которое с двух сторон держат подруги. Если пролезет — значит в этом году найдет своего суженого.

Во все Святочные Дни гадали и ложась спать. Так, девушка клала под подушку расческу, прося суженого прийти ее ночью расчесать. Считалось, что парень привидится девушке во сне. Девушка писала на разных кусочках бумаги мужские имена и клала бумажки под подушку. Утром, первым делом, девушка тянула имя своего будущего любимого.

В любом случае, какие бы традиции и обычаи не вкладывали люди в Святки — это дни для того, чтобы очиститься духовно, привнести в свою жизнь добро, любовь, взаимопонимание и поддержку.