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Старый Новый Год: лучшие щедровки и поздравления на Маланки

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Вечером 13 января в Украине щедруют
Вечером 13 января в Украине щедруют

На Щедрый Вечер,13 января, поют щедровки и поздравляют со Старым новым годом.

Вечером 13 января украинцы отмечают Щедрый вечер и готовятся встречать Старый Новый год. Издавна в этот день устраивали богатые застолья — готовили щедрую кутью и мясные блюда. Молодежь щедровала — пела щедровки (обрядовые песни) и "водила Маланку". Выряжаясь в животных, люди поздравляли друг друга, желали достатка и благополучия в новом году.

"Телеграф" собрал лучшие щедровки для поздравлений с Щедрым вечером и Старым Новым годом на русском и украинском языках.

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрувала,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного караваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчало,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинця!

Поздравление со Старым Новым годом
Поздравление со Старым Новым годом

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.

Щедровки
Щедровки
Щедровки
Щедровки
Поздравление с Щедрым вечером
Поздравление с Щедрым вечером
Щедровка на украинском языке
Щедровка на украинском языке

Пусть этот старый новый год,

Вам много счастья принесет.

Одарит щедро настроением,

Любовью, миром, уважением.

Желаю Вам в достатке жить,

В сердце своем, тепло хранить.

Объятия родным дарить,

Судьбу за все благодарить.

Щедровки для детей
Щедровки для детей

Заморозил нас мороз,

Угощенье чует нос,

Старый новый год пришел,

Щедрый вечер он привел.

Дай хозяйка пирожок,

Денег вырастет стожок,

Дай колбаски и мясца,

Будет счастье до конца.

Дай конфетку или торт,

Не напакостит сам черт,

Горсточку сыпни монет,

Жить вам в радости сто лет!

Поздравление с Щедрым вечером
Поздравление с Щедрым вечером

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка —

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

Щедровки для детей
Щедровки для детей

Напомним, "Телеграф" рассказываем, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2022 году

Теги:
#Старый новый год #Щедровки #Маланки
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