Старий Новий Рік: найкращі щедрівки та привітання на Маланки

На Щедрий Вечір, 13 січня, співають щедрівки та вітають зі Старим новим роком.

Увечері 13 січня українці відзначають Щедрий вечір та готуються зустрічати Старий Новий рік. Здавна у цей день влаштовували багаті застілля — готували щедру кутю та м’ясні страви. Молодь щедрувала — співала щедрівки (обрядові пісні) та "водила Маланку". Виряджаючись у тварин, люди вітали одне одного, бажали достатку та благополуччя у новому році.

"Телеграф" зібрав найкращі щедрівки для привітань із Щедрим вечором та Старим Новим роком.

Щедрівки для дітей

Дівка Марусечка

По горі, горі, пави ходили,

Пави ходили, пір’є губили,

Красна панна, пір’є збирала,

Пір’є збирала, виночка плела.

Здибаютьїї пани-королі,

"Чи ти царівна, чи королівна?"

"Ні, не царівна, ні королівна,

Батькова дочка, як паняночка".

Дівка Марусечка по горі ходила.

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

По горі ходила, сад садила.

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Сад садила, та й ще поливала.

Щедрий вечор, вам добрий вечор!

Щедрий вечор, добрий вечор,

Знаєм, знаєм що пан вдома,

Вон же сидить конець стола,

На йом шуба, шуба-льова,

А в той шубі сто червонцов,

Всьому тому по червоному.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати,

Вийди, вийди господарю,

Подивись до товару,

Там овечки покотились,

Білі бички народились.

Щедрівки для дітей

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці – любові,

А в хаті – добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров’я нівроку –

Нового вам Року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих,чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Нового року!

Щедрівки для дітей

Старий Рік минає Новий наступає

Новий наступає

Пане Господарю Великий Владарю

Великий Владарю!

Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці

Із Медом Пшениці!

А ще щось такого до того смачного

До того смачного!

Новий Рік приxодить Щастя в Дім приносить

Щастя в Дім приносить!

Щедрівки для дітей

Меланка ходила, Василька водила

Меланка ходила, Василька водила:

— Васильку, мій синку, пусти у хатинку.

Я жита не жала, на боку лежала.

На боку лежала, чесний хрест держала.

Чесний хрест держала та ще й кадільницю.

А ви, люди, знайте, мені дару дайте.

Хоч хліба, хоч сала, а хоч паляницю,

На добреє жито, на яру пшеницю,

На білую гречку, теля та овечку,

На воликів пару й другого товару,

На ваше здоров’я, на вашу родину,

Вклоняйтеся, люди, та й Божому сину.

Щедрівки для дітей

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, коли правильно колядувати, щедрувати та посівати в Україні у 2022 році.