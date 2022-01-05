Коли колядують та щедрують в Україні: дата, традиції та тексти обрядових пісень

Розповідаємо, коли правильно колядувати, щедрувати та посівати в Україні у 2022 році

У п’ятницю, 7 січня, православні християни святкують Різдво. А традиційні обрядові пісні, такі як колядки та щедрівки – це одні з традицій цього світлого свята.

Коли колядують в Україні

Колядувати прийнято розпочинати на Різдво, 7 січня, але не на Святвечір, 6 січня. Натовпи колядників ходять із сьомого до чотирнадцятого січня. Зазвичай колядують чоловіки, а жінки щедрують.

У різних областях України колядувати починають у різний час. Наприклад, у східній частині сучасної Івано-Франківської області йдуть колядувати вже Святого вечора. На західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят уранці.

Коли посівають в Україні

Посівають, або засівають 14 січня на Старий Новий рік (на Василя). Зазвичай цим займаються хлопчики, тому що в народі вважали, що першим у будинок повинен був зайти чоловік, щоби все було добре. Засівали зерном – житом чи пшеницею.

Коли щедрують в Україні

В Україні щедрують 13-14 січня, у деяких областях – аж до Водохреща 18 січня.

Тексти обрядових пісень: колядки та щедрівки