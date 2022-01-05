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Когда колядуют и щедруют в Украине: дата, традиции и тексты обрядовых песен

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Рождество 2022 - колядки и щедровки для взрослых и детей
Рождество 2022 - колядки и щедровки для взрослых и детей

Рассказываем, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине в 2022 году

В пятницу, 7 января, православные христиане отмечают Рождество. А традиционные обрядовые песни, такие как колядки и щедровки — это одни из традиций этого светлого праздника.

Когда колядуют в Украине

Колядовать принято начинать на Рождество, 7 января, но не в Сочельник, 6 января. Толпы колядников ходят с седьмого до четырнадцатого января. Обычно колядуют мужчины, а женщины щедруют.

В разных областях Украины колядовать начинают в разное время. Например, в восточной части современной Ивано-Франковской области идут колядовать уже на Святой вечер. На западном Подолье идут колядовать на второй день праздников утром.

Когда посевают в Украине

Посевают, или засевают 14 января на Старый Новый год (на Василия). Обычно этим занимаются мальчики, так как в народе считали, что первым в дом должен был зайти мужчина, чтобы все было хорошо. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Когда щедруют в Украине

В Украине щедруют 13-14 января, в некоторых областях – вплоть до Крещения 18 января.

Тексты обрядовых песен: колядки и щедровки

Теги:
#Традиции #Праздники #Колядки #Щедровки
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