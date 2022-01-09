Когда Щедрый вечер 2022: дата праздника, традиции и самые строгие запреты

В этот день дети и взрослые ходят от дома к дому и щедруют.

Прошел Новый год, прошло Рождество, но в Украине на этом новогодние праздники не заканчиваются. После того как все поколядовали, наступает пора щедровать, что принято делать в канун Старого Нового года или Щедрый вечер.

Когда Щедрый вечер: дата и история праздника

Традиционно Щедрый Вечер отмечается 13 января в канун Старого Нового года, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Традиция встречать Старый Новый Год пришла после 1918 года, когда был введен григорианский календарь и 1 января по юлианскому календарю перенеслось на две недели вперед.

Праздник называется Щедрым, потому что в народе верили: чем щедрее будут празднования и кутья в этот день, тем лучше будет жизнь в Новом году.

На столе в Щедрый вечер обязательно должна быть кутья

Также на этот день приходится народный праздник — День святой Мелании. Святая очень почитается женщинами, и считается, что ее икона может уберечь девушек от беды и помогает сохранить семью.

На Мелании было принято гадать, ведь это один из самых удачных дней, чтобы привлечь любовь в свою жизнь.

Щедрый вечер: обычаи и традиции

С давних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки. Наши предки считали их защитой от темных сил, которые начинали проказничать 13 января.

Также в этот день нужно накрывать пышный стол с множеством угощений, главным блюдом на которой должна быть кутья. Так как пост уже закончился, на стол ставили блюда из свинины, блины, различные колбасы. За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей.

Во время щедрования люди наряжались в костюмы и ходили по домам.

Что категорически нельзя делать в Щедрый вечер

Кроме традиций и обычаев, существуют и некоторые запреты 13 января:

нельзя ничего давать в долг,

нельзя ссориться,

нельзя произносить слово "тринадцать",

нельзя считать мелочь,

нельзя встречать праздник в старой или темной одежде,

нельзя ставить на стол блюда из рыбы или птицы,

нельзя выносить мусор.

Напомним, что в рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках", будут ли богаты или бедны.