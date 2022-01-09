Когда Щедрый вечер 2022: дата праздника, традиции и самые строгие запреты
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В этот день дети и взрослые ходят от дома к дому и щедруют.
Прошел Новый год, прошло Рождество, но в Украине на этом новогодние праздники не заканчиваются. После того как все поколядовали, наступает пора щедровать, что принято делать в канун Старого Нового года или Щедрый вечер.
Когда Щедрый вечер: дата и история праздника
Традиционно Щедрый Вечер отмечается 13 января в канун Старого Нового года, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Традиция встречать Старый Новый Год пришла после 1918 года, когда был введен григорианский календарь и 1 января по юлианскому календарю перенеслось на две недели вперед.
Праздник называется Щедрым, потому что в народе верили: чем щедрее будут празднования и кутья в этот день, тем лучше будет жизнь в Новом году.
Также на этот день приходится народный праздник — День святой Мелании. Святая очень почитается женщинами, и считается, что ее икона может уберечь девушек от беды и помогает сохранить семью.
Щедрый вечер: обычаи и традиции
С давних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки. Наши предки считали их защитой от темных сил, которые начинали проказничать 13 января.
Также в этот день нужно накрывать пышный стол с множеством угощений, главным блюдом на которой должна быть кутья. Так как пост уже закончился, на стол ставили блюда из свинины, блины, различные колбасы. За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей.
Что категорически нельзя делать в Щедрый вечер
Кроме традиций и обычаев, существуют и некоторые запреты 13 января:
- нельзя ничего давать в долг,
- нельзя ссориться,
- нельзя произносить слово "тринадцать",
- нельзя считать мелочь,
- нельзя встречать праздник в старой или темной одежде,
- нельзя ставить на стол блюда из рыбы или птицы,
- нельзя выносить мусор.
Напомним, что в рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках", будут ли богаты или бедны.
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