Коли Щедрий вечір 2022: дата свята, традиції та найсуворіші заборони

Цього дня діти та дорослі ходять від будинку до будинку та щедрують.

Пройшов Новий рік, минуло Різдво, але в Україні на цьому новорічні свята не закінчуються. Після того як всі поколядували, настає час щедрувати, що заведено робити напередодні Старого Нового року або в Щедрий вечір.

Коли Щедрий вечір: дата та історія свята

Традиційно Щедрий Вечір відзначається 13 січня напередодні Старого Нового року, який відзначається у ніч із 13 на 14 січня. Традиція зустрічати Старий Новий Рік прийшла після 1918 року, коли було введено григоріанський календар і 1 січня за юліанським календарем перенеслося на два тижні вперед.

Свято називається Щедрим, бо в народі вірили: чим щедрішими будуть святкування та кутя цього дня, тим краще буде життя у Новому році.

На столі в Щедрий вечір обов’язково має бути кутя

Також на цей день припадає народне свято – День святої Меланії. Свята дуже шанується жінками, і вважається, що її ікона може уберегти дівчат від біди та допомагає зберегти сім’ю.

На Меланії було прийнято ворожити, адже це один із найвдаліших днів, щоб залучити любов до свого життя.

Щедрий вечір: звичаї та традиції

З давніх часів у цей день влаштовувався великий святковий бенкет, і всюди чулися щедрівки. Наші пращури вважали їх захистом від темних сил, які починали пустувати 13 січня.

Також у цей день потрібно накривати пишний стіл із безліччю частування, головною стравою на якій має бути кутя. Оскільки піст уже закінчився, на стіл ставили страви зі свинини, млинці, ковбаси. За новорічний стіл, як і на Різдво, заведено сідати всією родиною.

Під час щедрування люди вбиралися в костюми та ходили будинками.

Що категорично не можна робити у Щедрий вечір

Крім традицій та звичаїв, існують і деякі заборони 13 січня:

не можна нічого позичати,

не можна сваритися,

не можна вимовляти слово "тринадцять",

не можна вважати дрібницю,

не можна зустрічати свято у старому чи темному одязі,

не можна ставити на стіл страви з риби чи птиці,

не можна виносити сміття.

Нагадаємо, що у різдвяні свята (зимові святки) можна було найточніше передбачати майбутнє, тому молоді дівчата користувалися моментом та брали участь у ворожіннях. Представниці прекрасної статі хотіли дізнатися, чи вийдуть заміж чи залишаться "у дівках", чи будуть багаті чи бідні.