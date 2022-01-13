Укр

Праздник Маланки 2022: главные традиции и запреты праздника 13 января

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
На Мелании было принято гадать
На Мелании было принято гадать

В этот праздник принято петь щедривки.

В канун Старого Нового года, 13 января, по давней народной традиции отмечается Щедрый вечер, который получил свое название из-за обычая готовить щедрый праздничный стол. Также, 13 января отмечается народный праздник — Маланка.

В этот день было принято устраивать большой праздничный пир и накрывать пышный стол с множеством угощений. Обязательно на праздничном столе должна быть кутья. В народе верят, чем щедрее будет кутья, тем лучше будет жизнь в Новом году. Так как пост уже закончился, на стол ставили блюда из свинины и различные колбасы.

Святая Маланья очень почитается женщинами. Ей моляться, чтобы уберечь девушек от беды.
Святая Маланья очень почитается женщинами. Ей моляться, чтобы уберечь девушек от беды.

Еще одной важным обрядом является традиция щедровать. Вечером 13-го января принято распевать щедривки и желать хозяевам благополучия, за что те благодарят гостей сладостями и деньгами.

Что нельзя делать на Маланку:

Также, помимо обычаев и традиций, в день Маланки существуют и строгие запреты, которые лучше не нарушать, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду:

  • в этот день не следует произносить слово "тринадцать",
  • нельзя считать мелкие монеты,
  • нельзя брать и давать деньги в долг,
  • не стоит выносить мусор,
  • нельзя ссориться и ругаться, обижаться и быть злопамятным,
  • нельзя быть в темной, старой или грязной одежде,
  • не желательно готовить рыбные блюда.

Напомним, что в рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках",

Теги:
#Запреты #Щедрый вечер #Маланки #Маланка
Оружие и машины сопровождают многочисленные отряды военных
Новости России
Россия стягивает военную технику к границе с Украиной с Дальнего Востока и Сибири: появились фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оружие и машины сопровождают многочисленные отряды военных
Россия стягивает военную технику к границе с Украиной с Дальнего Востока и Сибири: появились фото
Дата публикации
Категория
"Барселона" - "Реал"
"Барселона" 2:3 "Реал": видео голов
Дата публикации
Категория
Самая высокая зарплата у Виталия Кличко была в июне
Кличко за год заработал вдвое больше Зеленского: как ему это удалось
Дата публикации
Категория
Эксперты считают ограничение торговых надбавок дешевым пиар-ходом правительства
Власть взялась за регуляцию стоимости продуктов: что теперь будет с ценами
Дата публикации
Категория
Только за осень патрульные ловили нарушителя трижды
Ловили пьяным и с наркотиками: что известно о водителе, устроившем смертельную аварию в Харькове