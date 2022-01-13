Праздник Маланки 2022: главные традиции и запреты праздника 13 января

В этот праздник принято петь щедривки.

В канун Старого Нового года, 13 января, по давней народной традиции отмечается Щедрый вечер, который получил свое название из-за обычая готовить щедрый праздничный стол. Также, 13 января отмечается народный праздник — Маланка.

В этот день было принято устраивать большой праздничный пир и накрывать пышный стол с множеством угощений. Обязательно на праздничном столе должна быть кутья. В народе верят, чем щедрее будет кутья, тем лучше будет жизнь в Новом году. Так как пост уже закончился, на стол ставили блюда из свинины и различные колбасы.

Святая Маланья очень почитается женщинами. Ей моляться, чтобы уберечь девушек от беды.

Еще одной важным обрядом является традиция щедровать. Вечером 13-го января принято распевать щедривки и желать хозяевам благополучия, за что те благодарят гостей сладостями и деньгами.

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Что нельзя делать на Маланку:

Также, помимо обычаев и традиций, в день Маланки существуют и строгие запреты, которые лучше не нарушать, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду:

в этот день не следует произносить слово "тринадцать",

нельзя считать мелкие монеты,

нельзя брать и давать деньги в долг,

не стоит выносить мусор,

нельзя ссориться и ругаться, обижаться и быть злопамятным,

нельзя быть в темной, старой или грязной одежде,

не желательно готовить рыбные блюда.

Напомним, что в рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках",