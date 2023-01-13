Зі Щедрим вечором-2023! Найкращі листівки і гарні привітання у віршах

Привітайте своїх рідних зі світлим святом цього дня

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці святкують Щедрий вечір. Його ще називають Щедрицем, Василівим вечором, він збігається зі святкуванням Маланки.

Історія цього народного свята корінням сягає дохристиянських часів, а обряди і традиції пов’язані з язичницькими божествами. На Щедрий вечір обов’язково готували кутю, приправлену олією чи вершками. Молодь влаштовувала вертепи та щедрувала.

До Щедрого вечора "Телеграф" підготував гарні привітання та побажання у віршах, барвистих картинках і листівках. Їх наші читачі можуть відправити своїм близьким, друзям, колегам за допомогою соцмережі чи месенджера.

Привітання зі Щедрим вечором 13 січня-2023

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Під обрусом сіно, на обрусі свічка,

На всю хату пахне свіжа паляничка.

На радість дорослим, на втіху малечі

Йде до нас у гості Щедрий добрий вечір!

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Смерекова гілка, золотий горіх!

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Зоряна щедрівка і веселий сміх!

Одчиняє брами новорічна ніч!

Щастям і піснями сяє навсібіч!

Щедрий вечір! Добрий вечір! -

Пташці і дитині, зірці і бджолі!

Мир вам у родині! Мир на всій землі!

Щедрий вечір йде до хати

Щедро нас обдарувати,

Щедро стіл накрив в світлиці

Медом з хлібом із пшениці.

Сядем разом щедрувати,

Щедро Бога прославляти,

Та Христос хрещається,

Щиро всіх вітати!

Нагадаємо, що в Україні на Щедрий вечір 13 січня заведено щедрувати. Так як у колядках прийнято прославляти народження Ісуса Христа, у щедрівках — бажати господарям гарного врожаю весь наступний рік.