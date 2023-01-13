Зі Щедрим вечором! Красиві листівки на 13 січня та музичні відеовітання на будь-який смак

Порадуйте близьких та друзів теплими побажаннями у це світле свято

У п’ятницю, 13 січня 2023 року, українці відзначають Щедрий вечір (Маланки) згідно так званого старого стилю. Якщо слідувати юліанському календарю, то це напередодні Нового року. Прийнято збиратися сім’єю за вже не пісними частуваннями. Увечері дівчата та дівчатка щедрують. У щедрівках прийнято хвалити і величати господарів будинку, бажаючи їм добробуту та багатого врожаю. Не менш добрі слова варто вимовити і в усних побажаннях, а якщо ваших рідних та друзів немає поряд, то обов’язково привітайте їх онлайн.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим світлим святом і бажає у Щедрий вечір здоров’я, миру, щастя та добра. У цьому матеріалі ви можете підібрати мальовничу листівку для своїх рідних і друзів, просто завантажте картинку та перешліть адресату в будь-якому зручному месенджері. Можна вибрати лаконічне побажання або душевний вірш. Крім того, багатьом подобається отримувати на свята музичні листівки, у цьому випадку зверніть увагу на відеовітання зі Щедрим вечором.

Листівки на Щедрий вечір

Вітання на Щедрий вечір (відео українською та російською мовами)

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначатимуть українці в січні 2023 року, зокрема наближається Хрещення Господнє за юліанським календарем.