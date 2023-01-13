Все деньги - на ВСУ! В киевском метро в Щедрый вечер "водили Козу” и пели колядки: эффектные фото из подземки

Сначала гуляния устроили на перроне станции, а после продолжили в вагне метро

Вечером в пятницу 13 в киевском метро отметили праздник Маланки в канун святого Василия. Сообщество "Киевская Коляда" устроило на платформе метро "Золотые Ворота" представление с колядками, песнями и танцами.

Корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний побывал на празднике Щедрого вечера. В столичной подземке пели не только колядки из разных регионов Украины, но и "водили Козу".

В столичном метро звучали традиционные колядки из Полтавской, Хмельницкой и Киевской областей. Песни не осовременивали, а оставили такими, какими их пели наши предки. К слову, место было выбрано в целях безопасности горожан и гостей столицы — организаторы не хотели подвергать зрителей возможной опасности. Организатор коляды Оксана Собко рассказала, что в каждом регионе водят кого-то одного: или Маланку, или Козу. Но "Киевская Коляда" решила объединить этих персонажей, и поводила как Козу, так и Маланку, а к традиционным пожеланиям добавили современные нотки. К примеру, все желающие могли пожертвовать в мешочек "Для ЗСУ".

"Колядуем, чтобы не умерли украинские традиции, чтобы их знали следующие поколения", — отметили организаторы.

В киевском метро собралась большая толпа зрителей, среди которых не только взрослое поколение, но также молодежь и дети. В основном о мероприятии узнали через социальные сети. Некоторые слушатели специально привели детей, чтобы показать им украинские народные традиции. Многие впервые увидели колядки, так как в других регионах таких празднеств не устраивали.

Коллектив "Киевской Коляды" расширяется с каждым годом. Выступления организации видят на улице или в социальных сетях, и изъявляют желание присоединиться. В этом году сценарий народного праздника осовременивали всем коллективом — каждый добавил в празднование что-то свое. Однако в этом году часть коллектива не смогла принять участие в традиционных колядках — встали на защиту родины от оккупантов. Песнями на перроне гуляние не закончилось — колядовать артисты продолжили в вагонах метро, поднимая настроение всем горожанам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что прихожане Киево-Печерской Лавры на Рождество поделились впечатлениями от службы на украинском языке. Многие прихожане привели детей, чтобы разделить с ними этот исторический ммоент.