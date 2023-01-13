С Щедрым вечером! Красивые открытки на 13 января и музыкальные видеопоздравления на любой вкус

Порадуйте близких и друзей теплыми пожеланиями в этот светлый праздник

В пятницу, 13 января 2023 года, украинцы отмечают Щедрый вечер (Маланки), согласно так называемому старому стилю. Если следовать юлианскому календарю, то это канун Нового года. Принято собираться семьей за уже не постными угощениями. Вечером девушки и девочки щедруют. В щедривках принято хвалить и величать хозяев дома, желая им благополучия и богатого урожая. Не менее добрые слова стоит произнести и в устных пожелания, а если ваших родных и друзей нет рядом, то обязательно поздравьте их онлайн.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим светлым праздником и желает в Щедрый вечер здоровья, мира, счастья и добра. В этом материале вы можете подобрать красочную открытку для своих родных и друзей, просто скачайте картинку и перешлите адресату в любом удобном мессенджере. Можно выбрать лаконичное пожелание или же душевное стихотворение. Кроме того, многим нравится получать на праздники музыкальные открытки, в этом случае обратите внимание на видеопоздравления с Щедрым вечером.

Открытки на Щедрый вечер

Поздравления на Щедрый вечер (видео на украинском и русском языках)

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в январе 2023 года, в частности грядет Крещение Господне по юлианскому календарю.