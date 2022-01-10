Щедрый вечер 2022: веселые щедровки и видеопоздравления на праздник Маланки

На праздник Маланки, 13 января, молодежь ходит щедровать.

В Украине в ночь на с 13 на 14 января празднуют Старый Новый год. В народе 13 января известен также как Щедрый вечер, день святой Маланьи, Васильев вечер.

В этот день традиционно устраивают пышные застолья, готовят щедрую кутью, ходят в гости и веселятся. В этот вечер принято щедровать — петь обрядовые песни и желать хозяевам добра, мира и согласия. Молодежь в этот вечер устраивает вертепы — наряжается в козу Маланью и веселит народ.

Утром на Васильев день парни ходят "посевать" — засевают зерном дома и желают благополучия в новом году.

"Телеграф" собрал лучшие щедровки и видео для поздравлений с Щедрым вечером и праздником Маланки.

Поздравления со Старым Новым годом

Щедровка

Щедрый вечер, добрый вечер,

Вот и старый Новый год,

Пусть он вам добра и счастья

Всем в избытке принесет.

Все желанья непременно

Сбудутся скорее ваши,

Этот год пусть будет лучше,

Перспективнее и краше.

Поздравление с Щедрым вечером

Поздравление с Щедрым вечером

День сегодня необычный,

Нынче праздник – Щедрый Вечер.

Всюду смех, тепло, улыбки,

Льются песни бесконечно.

Пусть подарит этот праздник

Вам любовь и процветание.

Окна ваши разукрасит

Все морозными цветами

Поздравление с Щедрым вечером

Поздравление с Щедрым вечером

Серебристый снег пушистый,

На землю ложится не спеша,

Пенится шампанское искристое,

Щедрый вечер встречать пора.

Пусть за вашим столом будет радость и смех,

Пусть всех вас ждет завидный успех,

Пусть счастье без помех войдет в ваш дом,

Любовь, достаток, понимание пусть поселятся в нем.

Поздравление с Щедрым вечером

Отметим, месяц январь богат на праздники. Календарь важных церковных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".