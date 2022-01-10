Щедрый вечер 2022: веселые щедровки и видеопоздравления на праздник Маланки
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На праздник Маланки, 13 января, молодежь ходит щедровать.
В Украине в ночь на с 13 на 14 января празднуют Старый Новый год. В народе 13 января известен также как Щедрый вечер, день святой Маланьи, Васильев вечер.
В этот день традиционно устраивают пышные застолья, готовят щедрую кутью, ходят в гости и веселятся. В этот вечер принято щедровать — петь обрядовые песни и желать хозяевам добра, мира и согласия. Молодежь в этот вечер устраивает вертепы — наряжается в козу Маланью и веселит народ.
Утром на Васильев день парни ходят "посевать" — засевают зерном дома и желают благополучия в новом году.
"Телеграф" собрал лучшие щедровки и видео для поздравлений с Щедрым вечером и праздником Маланки.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Вот и старый Новый год,
Пусть он вам добра и счастья
Всем в избытке принесет.
Все желанья непременно
Сбудутся скорее ваши,
Этот год пусть будет лучше,
Перспективнее и краше.
День сегодня необычный,
Нынче праздник – Щедрый Вечер.
Всюду смех, тепло, улыбки,
Льются песни бесконечно.
Пусть подарит этот праздник
Вам любовь и процветание.
Окна ваши разукрасит
Все морозными цветами
Серебристый снег пушистый,
На землю ложится не спеша,
Пенится шампанское искристое,
Щедрый вечер встречать пора.
Пусть за вашим столом будет радость и смех,
Пусть всех вас ждет завидный успех,
Пусть счастье без помех войдет в ваш дом,
Любовь, достаток, понимание пусть поселятся в нем.
Отметим, месяц январь богат на праздники. Календарь важных церковных праздников — смотрите в материале "Телеграфа".
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