С Щедрым вечером-2023! Самые лучшие открытки и красивые поздравления в стихах

Поздравьте своих родных со светлым праздником в этот день

В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы празднуют Щедрый вечер. Его еще называют Щедрецом, Васильевым вечером, он совпадает с празднованием Маланки.

История этого народного праздника корнями уходит в дохристианские времена, а обряды и традиции связаны с языческими божествами. На Щедрый вечер обязательно готовили кутью, приправленную маслом или сливками. Молодежь устраивала вертепы и щедровала.

К Щедрому вечеру "Телеграф" подготовил красивые поздравления и пожелания в стихах, красочных картинках и открытках. Их наши читатели могут отправить своим близким, друзьям, коллегам с помощью соцсети или мессенджера.

Поздравления со Щедрым вечером 13 января-2023

Щедрый вечер! Славный вечер!

С Новым годом поздравляю,

Вам добра и благодати

Я от всей души желаю.

Пусть живут достаток в доме,

Понимание и любовь,

Счастье пусть не забывает,

К вам заходит вновь и вновь.

Пусть приходит щедрый вечер,

И достаток в дом ведёт,

Озаряет счастьем нежным,

Радость прочную несёт!

И улыбки, и объятия

Пусть даруют теплоту,

Мир грёзы воплощает

И заветную мечту.

Пусть всё ладится прекрасно,

Благоденствует семья,

Будет в жизни только счастье

И лишь верные друзья!

Щедрый вечер, добрый вечер,

Вот и старый Новый год,

Пусть он вам добра и счастья

Всем в избытке принесет.

Все желанья непременно

Сбудутся скорее ваши,

Этот год пусть будет лучше,

Перспективнее и краше.

Щедрый вечер наступил,

Стол трещит от вкусностей,

Нужно всем набраться сил,

Радости и мудрости!

Чтобы весь грядущий год

Жить вам в изобилии,

Пусть достаток в дом войдёт,

И уйдёт уныние!

Зажжены украдкой свечи,

Угощенья на столе,

Наступает, значит, вечер

Самый Щедрый на земле.

Не скупись, делись с друзьями

И со всей своей роднёй

Превосходными дарами,

Добротой и теплотой!

Пусть вернётся, словно эхо,

Чувств душевных благодать,

Будет дом твой полон смеха,

Счастьем станет он дышать!

Напомним, что в Украине на Щедрый вечер 13 января принято щедровать. Так как в колядках принято прославлять рождение Иисуса Христа, в щедривках — желать хозяевам хорошего урожая весь следующий год.