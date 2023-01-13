С Щедрым вечером-2023! Самые лучшие открытки и красивые поздравления в стихах
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Поздравьте своих родных со светлым праздником в этот день
В канун Старого Нового года, 13 января, украинцы празднуют Щедрый вечер. Его еще называют Щедрецом, Васильевым вечером, он совпадает с празднованием Маланки.
История этого народного праздника корнями уходит в дохристианские времена, а обряды и традиции связаны с языческими божествами. На Щедрый вечер обязательно готовили кутью, приправленную маслом или сливками. Молодежь устраивала вертепы и щедровала.
К Щедрому вечеру "Телеграф" подготовил красивые поздравления и пожелания в стихах, красочных картинках и открытках. Их наши читатели могут отправить своим близким, друзьям, коллегам с помощью соцсети или мессенджера.
Поздравления со Щедрым вечером 13 января-2023
Щедрый вечер! Славный вечер!
С Новым годом поздравляю,
Вам добра и благодати
Я от всей души желаю.
Пусть живут достаток в доме,
Понимание и любовь,
Счастье пусть не забывает,
К вам заходит вновь и вновь.
Пусть приходит щедрый вечер,
И достаток в дом ведёт,
Озаряет счастьем нежным,
Радость прочную несёт!
И улыбки, и объятия
Пусть даруют теплоту,
Мир грёзы воплощает
И заветную мечту.
Пусть всё ладится прекрасно,
Благоденствует семья,
Будет в жизни только счастье
И лишь верные друзья!
Щедрый вечер, добрый вечер,
Вот и старый Новый год,
Пусть он вам добра и счастья
Всем в избытке принесет.
Все желанья непременно
Сбудутся скорее ваши,
Этот год пусть будет лучше,
Перспективнее и краше.
Щедрый вечер наступил,
Стол трещит от вкусностей,
Нужно всем набраться сил,
Радости и мудрости!
Чтобы весь грядущий год
Жить вам в изобилии,
Пусть достаток в дом войдёт,
И уйдёт уныние!
Зажжены украдкой свечи,
Угощенья на столе,
Наступает, значит, вечер
Самый Щедрый на земле.
Не скупись, делись с друзьями
И со всей своей роднёй
Превосходными дарами,
Добротой и теплотой!
Пусть вернётся, словно эхо,
Чувств душевных благодать,
Будет дом твой полон смеха,
Счастьем станет он дышать!
Напомним, что в Украине на Щедрый вечер 13 января принято щедровать. Так как в колядках принято прославлять рождение Иисуса Христа, в щедривках — желать хозяевам хорошего урожая весь следующий год.