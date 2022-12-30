Скільки вихідних буде в українців у січні-2023: календар на місяць
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Через воєнний стан в Україні додаткових вихідних у січні не буде
Перший місяць 2023 року принесе мешканцям України чимало державних та професійних свят. Попередимо відразу, що додаткових вихідних з нагоди важливих дат у січні немає. Воєнний стан в Україні діятиме до 19 лютого 2023 року.
"Телеграф" розповідає, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у січні, а також, які свята відзначатимуться у перший місяць 2023 року.
Вихідні у січні-2023 в Україні
Вихідні: 1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28 та 29 січня.
Робочі дні: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 січня.
Додаткові вихідні: немає.
Скорочені робочі дні: немає.
Свята у січні-2023 в Україні
1 січня — Новий рік
6 січня — Різдвяний святвечір
7 січня — Різдво Христове
12 січня — День українського політв’язня
14 січня — Старий Новий рік
19 січня — Хрещення Господнє (Богоявлення)
20 січня — День Автономної Республіки Крим
22 січня — День Соборності та Свободи України
24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України
25 січня — Тетянин день
26 січня — Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України
27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни
29 січня — День пам’яті героїв Крут
30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
31 січня — Всесвітній день ювеліра
Додамо, що у січні погода порадує українців "плюсами" на стовпчиках термометрів. Синоптики здивували прогнозом на другий зимовий місяць.