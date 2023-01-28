Росіяни серйозно націлилися на Вугледар: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти не припиняють обстрілів

Російські окупанти найімовірніше готуються до проведення наступу у найближчі шість місяців. Як раніше повідомлялося, воно може початися на Луганщині або іншому напрямку фронту.

Тим часом, згідно з звітом Інституту вивчення війни, українські війська продовжували контрнаступні дії в районі Кремінної. Ворог продовжує атакувати як на цьому напрямі, так і наступати на Донеччині — біля Бахмута, Авдіївки, Вугледара.

Локальні наступи окупантів продовжуються у Запорізькій області. Ворог також провів розвідку боїв у Харківській 27 січня.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські сили оборони намагаються прорвати російські оборонні рубежі у напрямку Кремінної. Ідуть бої. Атаки ворога були відбити в Білогорівці.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У Донецькій області продовжуються атаки навколо Бахмута та на його околицях. Від захопленого Соледара окупанти намагаються просунутися на захід. На захід від Донецька в районі Авдіївки та Мар’їнки ворог атакує. Триває настання ворога на Вугледар — цьому напрямку росіяни можуть віддавати пріоритет, про це свідчить вибір зброї для атаки. Вогонь ведуть із термобаричної артилерійської системи.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Операції ворога в Запорізькій області могли мати обмежений характер, вважають аналітики. Тривають удари окупантів по Херсону, звільненій частині Херсонської області, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данилов оцінив, що складний період у війні з росією триватиме найближчі три місяці. Допомогти Україні в обороні та контратаках можуть не лише танки, постачання яких уже пообіцяли, а й винищувачі західного зразка.