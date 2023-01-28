"Перелом відбувся": Данилов про перспективи перемоги України у війні

Для нашої країни складним буде період протягом 2-3 місяців, українцям потрібно вистояти протягом цього часу.

Секретар РНБО Олексій Данилов, який натякав на чудові перспективи нашої країни щодо отримання важливої зброї, оцінили можливості України на виграш у війні в цілому.

Своє припущення він висловив у ефірі "Радіо Свобода".

"Маємо розуміння, що ми повинні почистити всю нашу державу, включаючи Крим, від тієї гидоти, яка сюди приперлася. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два — я не є таким оптимістичним", — сказав чиновник. .

При цьому Данилов зазначив, що, на його думку, переломний момент у війні пройдено.

"Так, буде складно, не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо. Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, й три. Нам потрібно пройти цей складний шлях", — додав секретар РНБО.

Частково оптимістичний настрій Данилова можна пояснити тим, що в очолюваній ним Раді чітко рахують усі ракети, які використовуються росією для масованих обстрілів українських мирних міст і готові говорити про їхній дефіцит.

"Здібності виробляти таку кількість для того, щоб вони могли нас постійно на тривалий проміжок часу тероризувати, у них уже немає. І це не тільки інформація Апарату Ради нацбезпеки, у нас є зведена інформація всіх наших структур ", — зазначив чиновник.

На користь свого погляду він зазначив, що ворог вже відчутно знижує інтенсивність своїх масованих ударів.

Нагадаємо, що частково висновки голови РНБО підтверджує розповідь екс-заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Ігоря Романенка про те, які наші війська матимуть нові можливості завдяки передачі союзниками великої кількості бронетехніки.