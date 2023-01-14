"Постійно кажуть блудливі речі": Данилов відповів своєму ворогові патрушеву

Не ми розпочинали війну, але нам її потрібно обов’язково закінчити, вважає секретар РНБО

Секретар ради безпеки росії микола патрушев, який нібито приховує від шляху на правду про війну, на початку тижня в інтерв’ю пропагандистському кремлівському виданню "Аргументи і факти" заявив, що росія воює не з Києвом, а з НАТО, і що в загибелі громадян України винний "Захід, а держава-агресор" рятує братерський український народ від знищення.

Відповів "сірому кардиналу кремля" в ефірі телемарафону його український колега, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

На його думку, такі висловлювання спрямовані на те, щоб виправдати ситуацію, в якій опинилася держава-терорист.

"Він повторює мантри, що "ми друзі, брати, що ми не воюємо з українським народом, що ми боремося з НАТО". Так послухайте, у нас немає НАТО на території, ми країна, яка тільки вступатиме до НАТО після нашої перемоги. .. І вони постійно говорять блудливі речі, щоб їх суспільство розуміло, що вони нібито воюють із НАТО, зі США, все що завгодно – аби виправдати свою ситуацію, в якій вони опинилися після 24 лютого, увірвавшись на нашу територію ”, – сказав Данилів.

Також секретар РНБО наголосив, що терміни закінчення війни визначатиме не росія.

"Терміни визначатимуть не вони, а наші Збройні сили. Як тільки наші ЗСУ матимуть достатньо можливостей, можливостей – тактичних, стратегічних, інших – повірте, одразу закінчимо цю операцію. Не ми її починали, але нам її потрібно буде обов’язково закінчити ", — заявив політик.

Крім того, секретар РНБО зізнався, що не вважає патрушева колегою. Росіянин для нього є ворогом.

"Він мені не колега, він мені ворог, ворог нашої країни, людина, яка безпосередньо спільно з путіним ухвалювала рішення, щоб вбивати наших дітей, наших жінок, наших чоловіків", – резюмував Данилов.

Нагадаємо, раніше Данилов пояснив, чому найближчі місяці війни стануть вирішальними.