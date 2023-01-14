"Постійно кажуть блудливі речі": Данилов відповів своєму ворогові патрушеву
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Не ми розпочинали війну, але нам її потрібно обов’язково закінчити, вважає секретар РНБО
Секретар ради безпеки росії микола патрушев, який нібито приховує від шляху на правду про війну, на початку тижня в інтерв’ю пропагандистському кремлівському виданню "Аргументи і факти" заявив, що росія воює не з Києвом, а з НАТО, і що в загибелі громадян України винний "Захід, а держава-агресор" рятує братерський український народ від знищення.
Відповів "сірому кардиналу кремля" в ефірі телемарафону його український колега, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.
На його думку, такі висловлювання спрямовані на те, щоб виправдати ситуацію, в якій опинилася держава-терорист.
"Він повторює мантри, що "ми друзі, брати, що ми не воюємо з українським народом, що ми боремося з НАТО". Так послухайте, у нас немає НАТО на території, ми країна, яка тільки вступатиме до НАТО після нашої перемоги. .. І вони постійно говорять блудливі речі, щоб їх суспільство розуміло, що вони нібито воюють із НАТО, зі США, все що завгодно – аби виправдати свою ситуацію, в якій вони опинилися після 24 лютого, увірвавшись на нашу територію ”, – сказав Данилів.
Також секретар РНБО наголосив, що терміни закінчення війни визначатиме не росія.
"Терміни визначатимуть не вони, а наші Збройні сили. Як тільки наші ЗСУ матимуть достатньо можливостей, можливостей – тактичних, стратегічних, інших – повірте, одразу закінчимо цю операцію. Не ми її починали, але нам її потрібно буде обов’язково закінчити ", — заявив політик.
Крім того, секретар РНБО зізнався, що не вважає патрушева колегою. Росіянин для нього є ворогом.
"Він мені не колега, він мені ворог, ворог нашої країни, людина, яка безпосередньо спільно з путіним ухвалювала рішення, щоб вбивати наших дітей, наших жінок, наших чоловіків", – резюмував Данилов.
Нагадаємо, раніше Данилов пояснив, чому найближчі місяці війни стануть вирішальними.