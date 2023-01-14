"Постоянно говорят блудливые вещи": Данилов ответил своему врагу патрушеву

Не мы начинали войну, но нам ее нужно обязательно закончить, считает секретарь СНБО

Секретарь совета безопасности рф николай патрушев, который якобы скрывает от путина правду о войне, в начале недели в интервью пропагандистскому кремлевскому изданию "Аргументы и факты" заявил, что россия воюет не с Киевом, а с НАТО", и что в гибели граждан Украины "виновен" Запад, а государство-агрессор "спасает братский украинский народ от уничтожения".

Ответил "серому кардиналу кремля" в эфире телемарафона его украинский коллега, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его мнению, такие высказывания направлены на то, чтобы оправдать ситуацию, в которой оказалось государство-террорист.

"Он повторяет мантры, что "мы друзья, братья, что мы не воюем с украинским народом, что мы сражаемся с НАТО". Так послушайте, у нас нет НАТО на территории, мы страна, которая только будет вступать в НАТО после нашей победы. .. И они постоянно говорят блудливые вещи, чтобы их общество понимало, что они якобы воюют с НАТО, из США, все что угодно – лишь бы оправдать свою ситуацию, в которой они оказались после 24 февраля, ворвавшись на нашу территорию", – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что сроки окончания войны будет определять не россия.

"Сроки будут определять не они, а наши Вооруженные силы. Как только наши ВСУ будут иметь достаточно возможностей, возможностей – тактических, стратегических, других – поверьте, сразу закончим эту операцию. Не мы ее начинали, но нам ее нужно будет обязательно закончить", – заявил политик.

Кроме того, секретарь СНБО признался, что не считает Патрушева коллегой. Россиянин для него является врагом.

"Он мне не коллега, он мне враг, враг нашей страны, человек непосредственно совместно с Путиным принимал решения, чтобы убивать наших детей, наших женщин, наших мужчин", – резюмировал Данилов.

Напомним, ранее Данилов объяснил, почему ближайшие месяцы войны станут решающими.