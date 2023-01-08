"Шахеди" робитимуть у росії? Данилов назвав конкретне місто

рф хоче будь-якими шляхами отримати іранські безпілотники

Росіяни можуть почати займатися власним виробництвом іранських дронів-камікадзе "Шахед", які окупанти використовують для атак по українських містах. Однак ідеальна робота української розвідки дозволяє нашій країні знати наступні можливі кроки рф.

Восени 2022 року з’явилася інформація про те, що москва уклала таємну угоду з Тегераном, згідно з якою росія почне власне виробництво іранських безпілотників на території своєї країни. Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону розповів, у якому місті росіяни можуть виробляти дрони.

"Ми розуміємо, що там відбувається, одне з міст — це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка з багатьох питань працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", – сказав Данілов.

Він також додав, що після того, як українські військові почали збивати іранські дрони-камікадзе, виявилося, що в цих безпілотниках є комплектуючі виробництва компаній, які не повинні постачати їх до Ірану відповідно до введених санкцій.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не повинні постачати ці комплектуючі до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з’ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, продовжуватимуть це робити. Тоді з чого складатимуть свої дрони — це велике питання. Чи буде заміна деталей", — підкреслив Данілов.

За словами секретаря РНБО, українські воїни збиватимуть іранські дрони й надалі, а тому Україна матиме інформацію щодо комплектуючих іранських безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ дали чітке пояснення щодо того, чому іранські дрони-камікадзе не збивають уздовж Дніпра. Також стало відомо, яку хитрість використовують росіяни, запускаючи безпілотників.