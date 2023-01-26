Війна — день 337: окупанти атакують на сході і посилюють обстріл мирних міст

Оперативно про головне 26 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 337 днів. Попри відхід українських військ зі зруйнованого Соледара, бої за Бахмут продовжуються з колишньою інтенсивністю і, згідно з заявою командування, продовжуватимуться доки там є де тримати оборону. Своєю чергою росіяни, крім цього напряму, також спробували наступати в Луганській області, а також ведуть локальні атаки в Запорізькій області. Водночас зростає і "танкова" коаліція, оскільки дедалі більше країн висловлюють готовність передати важку техніку Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову атакують Україну з використанням дронів. Про роботу ППО повідомлялося у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та інших областях

Про те, що відбувалося 23 січня, читайте у матеріалі:Війна — день 334: росіяни готуються до нового наступу і поширюють фейки

Інформація за 24 січня доступна у зведенні: Війна — день 335: Німеччина погодилася дати Україні свої танки, росіяни посилюють тиск на сході

З даними за 25 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 336: "танкова блокада" прорвана, ЗСУ тиснуть на Луганщині