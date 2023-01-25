У Генштабі висловилися про долю Бахмута після виходу із Соледара

Місто-фортеця Бахмут буде оборонятися

На тлі новин про відхід ЗСУ із Соледара (Донецька область) в українському Генштабі прокоментували ситуацію в Бахмуті (Донецька область).

З відповідною заявою під час телемарафону виступив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зазначив, що ситуація в місті контрольована, а захисні дії українські війська вестимуть у місті, поки там є можливість оборонятися.

"Це дивно, вийти з Бахмуту, адже в Бахмуті контрольована ситуація, вдається давати відсіч російським окупантам. Завдання всіх Сил оборони — воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, оскільки воїни звідти не виходять", — заявив Ковальов.

Представник Генштабу додав, що окупанти практично повністю стерли з лиця землі і Соледар, і Бахмут, проте оборона останнього продовжується.

"Поки там є підвали, поки там є можливості нашим військовим оборонятися і тримати цю територію, ми триматимемося", — сказав речник Генштабу.

Раніше повідомлялося, що на Заході рекомендували Україні перейти на інші напрями на фронті, адже Бахмут у зруйнованому вигляді не становить стратегічної цінності. А ось окупантам потрібно взяти це місто, адже воно відчиняє двері для наступу на Краматорському напрямку.