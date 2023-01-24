Бахмут не вартий виснажливих боїв: США радять Україні перейти на інший напрямок

Бахмут у зруйнованому сьогоднішньому вигляді не становить стратегічної цінності

Україна має переключити основну увагу з боїв за Бахмут на планування наступу. Західні партнери радять почати вже зараз планувати звільнення територій, що залишилися на півдні України.

Про це пише CNN із посиланням на джерела в США та Україні. На Заході вважають, що Бахмут не є стратегічною цінністю, особливо у нинішньому зруйнованому стані.

Минулого тижня до України з неоголошеним візитом приїжджали чиновники Білого дому, а саме: заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль. Вони порадили керівництву України відволіктися від напівзруйнованого Бахмута, за який уже півроку ведуться запеклі та брутальні бої. Натомість Сили оборони потрібно готувати до наступу на півдні України, щоб відвоювати решту регіонів.

На Заході вважають, що Бахмут не є великою стратегічною цінністю, особливо в нинішньому стані. Союзники пропонують Україні перейти до механізованої маневреної війни з використанням танків та БМП, які незабаром прибудуть до країни.

"Це жорстокий і виснажливий бій. Бахмут менш привабливий у військовому відношенні з погляду будь-якої інфраструктури, ніж міг би бути, якби він не був такий зруйнований", — сказали американські чиновники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наступ з Білорусі в Україну цілком можливий. І якщо воно виявиться успішним, то на цей напрямок перекинуть серйозні сили.