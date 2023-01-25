Бої за Соледар: у ЗСУ зробили важливу заяву

Це важке рішення було прийняте задля збереження життя особового складу

Після кривавих боїв за місто Соледар (Донецька область), які точилися впродовж останніх тижнів, Збройні сили України змушені були відступити, дозволивши окупантам зайняти цей стратегічно важливий для обох ворогуючих сторін населений пункт.

Карта бойових дій в Україні - м. Соледар

Про це у середу, 25 жовтня, у коментарі виданню "Суспільне" повідомив представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, зазначивши, що це вкрай важке, однак важливе рішення було прийняте задля збереження життів українських захисників. За його словами, ворог зазнав величезних втрат на цьому напрямі, проте сили виявилися нерівними.

"Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора у двох чеченських війнах", — пояснив Череватий.

Речник ЗСУ також додав, що головне своє завдання наші захисники все ж виконали — вони не дали ворогу прорвати лінію фронту на Донеччині та просунутися в тил. Ба більше, українським бійцям вдалося максимально виснажити ворога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк розгорнуто пояснив, чому саме захоплення Соледару може стати пасткою для окупаційної армії росії.