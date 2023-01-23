У боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист

Після завершення кар’єри Дмитро Шарпар працював у цирку

Український спорт продовжує втрачати своїх представників на війні із російськими окупантами. Ми писали, що вороги вбили чемпіона України з ММА. Наразі стало відомо про смерть на фронті відомого фігуриста.

У боях із росіянами під Бахмутом загинув 25-річний Дмитро Шарпар, який раніше входив до складу збірної України. Харків’янин за час своєї спортивної кар’єри виступав у парі з Анастасією Побіженко, повідомляє Skate Ukraine.

Шарпар разом із Побіженко у парі вигравав "срібло" чемпіонату України, був у топ-10 на юнацькій Олімпіаді 2016 року. Після завершення спортивної кар’єри працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Шарпар та Побіженко на юнацькій Олімпіаді

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. На цьому ж напрямку окупанти вбили активіста Спілки української молоді, співорганізатора гри "Джура" Олега Юрченка.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".