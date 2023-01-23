В боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист

После завершения карьеры Дмитрий Шарпар работал в цирке

Украинский спорт продолжает терять своих представителей на войне с российскими оккупантами. Мы писали, что враги убили чемпиона Украины по ММА. Теперь стало известно о смерти на фронте известного фигуриста.

В боях с россиянами под Бахмутом погиб 25-летний Дмитрий Шарпар, ранее входивший в состав сборной Украины. Харьковчанин за время своей спортивной карьеры выступал в паре с Анастасией Побиженко, сообщает Skate Ukraine.

Шарпар вместе с Побиженко в паре выигрывал "серебро" чемпионата Украины, был в топ-10 на юношеской Олимпиады 2016 года. После завершения спортивной карьеры работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Шарпар и Побеженко на юношеской Олимпиаде

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. На этом же направлении оккупанты убили активиста Союза украинской молодежи, соорганизатора игры "Джура" Олега Юрченко.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".