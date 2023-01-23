Он был душой компании: враги убили чемпиона Украины по ММА

Эдуард Кострица выигрывал "серебро" чемпионата Европы по смешанным единоборствам

Война продолжает забирать лучших мужчин Украины. Недавно стало известно о смерти интернационального чемпиона по смешанным единоборствам Константина Агапова. Теперь пришла информация, что еще один боец ММА отдал жизнь за свободу родины.

На войне погиб Эдуард "Опасный" Кострица. 30-летний воспитанник бойцовского клуба "Феникс" (Киев). Обладатель Кубка мира по ММА, вице-чемпион Европы по ММА и многократный чемпион Украины по смешанным единоборствам в весовой категории 52,2 кг.

"Он был душой компании, надежной поддержкой для всех, обладал прекрасным чувством юмора", — пишет в Facebook о Кострице Национальная федерация ММА Украины.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. На этом же направлении оккупанты убили активиста Союза украинской молодежи, соорганизатора игры "Джура" Олега Юрченко.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".