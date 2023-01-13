Осталась жена и двое детей: интернациональный чемпион отдал жизнь за Украину

Боец ММА с первых дней полномасштабного вторжения рф пошел защищать родину

На войне против российских оккупантов погиб известный украинский спортсмен, тренер, интернациональный чемпион по смешанным единоборствам Константин Агапов.

О смерти защитника Украины сообщил в Facebook городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко. Спортсмен с первых дней полномасштабной войны пошел на фронт, где несколько раз получал контузии, после чего вновь возвращался к побратимам.

"Горькая потеря. Трудно получать известия о потерях на войне, еще труднее – когда погибает родной человек.

Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова… Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком — интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер.

Он с первых дней полномасштабной войны пошел туда, где считал, что он нужен больше, неоднократно получал контузии, но все же становился в строй. Но, к сожалению, не в этот раз…

Почивай с миром, Брат.

Память о тебе навсегда в наших сердцах. Отомстим", — написал Поситко.

Один из победных боев Агапова

Боец ММА проходил службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. У него осталась жена, двое детей и родители.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. На этом же направлении оккупанты убили активиста Союза украинской молодежи, соорганизатора игры "Джура" Олега Юрченко.